Шольц у Новий рік: Зберігатиму "холодну голову" щодо війни

У новорічному зверненні канцлер Німеччини закликав до єдності у "важкі часи", пообіцяв Україні підтримувати її, "як ніхто інший" та попросив громадян проголосувати на виборах до Бундестагу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у новорічному зверненні в ніч на вівторок, 31 грудня, нагадав про трагедію в Магдебурзі, де внаслідок автомобільного наїзду загинули п'ятеро, поранені понад 200 людей.

"Сила походить із солідарності. Ми - не країна, де протистоять один одному або де проходять повз один одного. Ми - країна єдності. І ми можемо черпати в цьому силу - особливо в такі важкі часи, як зараз. А часи зараз важкі, ми всі це відчуваємо", - сказав він.

Канцлер визнав, що німецька економіка переживає труднощі, а життя стало дорожчим через інфляцію.

Він нагадав і про продовження війни Росії проти України, додавши, що багато хто дивиться на неї зі "зростаючим почуттям пригніченості". Шольц запевнив, що офіційний Берлін не залишить Україну наодинці, продовжить підтримувати її, "як ніхто інший у Європі", та "зберігатиме холодну голову", щоб не допустити розростання конфлікту.

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Німеччина відзначить 35-ту річницю возз'єднання

Канцлер зазначив, що 2025 року Німеччина відзначить 35-ту річницю возз'єднання. "Мужні громадяни НДР вийшли на вулиці пліч-о-пліч і, незважаючи на страх перед "штазі", проголосили: "Ми - народ". А пізніше: "Ми - один народ", - сказав він і додав, що саме жителі Німеччини визначають, як надалі розвиватиметься країна.

У зв'язку з цим Шольц закликав проголосувати 23 лютого на дострокових парламентських виборах, за результатами яких у Німеччині буде сформований новий уряд. "Хочу побажати, щоб ми не дозволяли налаштовувати себе один проти одного", - зазначив він.

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