Шольц пообіцяв підтримувати Україну "скільки буде потрібно"

Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Давосі заявив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором, однак прямої відповіді щодо постачання Києву танків уникнув.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу, 18 січня, запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі з російською агресією. Він заявив, що зусилля Києва, підкріплені відповіддю міжнародних союзників, призвели до того, що Росія "вже повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей", цитує агенція dpa.

"Україна захищає себе з великим успіхом і вражаючою мужністю", - сказав він політичній та діловій еліті на форумі. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Шольц.

Німецький канцлер також додав, що розпочата РФ повномасштабна війна проти України "вплинула на всіх нас".

Уникнув відповіді про танки

Як пише dpa, під час короткої сесії запитань і відповідей після 25-хвилинної промови Шольца один з присутніх запитав його про танки "Леопард" для України: "Чому ви вагаєтесь і чому чекаєте?". Шольц відповів на це, що Німеччина є серед союзників Києва, які "роблять найбільше", та надалі ухвалюватиме важливі рішення щодо озброєнь лише зі своїми "друзями і партнерами", насамперед зі Сполученими Штатами.

"Ми безперервно постачаємо Україні велику кількість зброї, в тісній консультації з нашими партнерами", включаючи артилерію, системи протиповітряної оборони і бронетехніку, заявив він на форумі. Рішення про відправку такої зброї канцлер ФРН назвав "глибоким переломним моментом у німецькій зовнішній політиці і політиці безпеки".

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В очікуванні рішення Німеччини

Від початку 2023 року вже низка країн ЄС, зокрема Польща і Фінляндія, висловила готовність постачати Україні сучасні бойові танки Leopard 2, які виготовляють в Німеччині. Також Польща та інші країни неодноразово закликали ФРН долучитися до постачань.

За інформацією ЗМІ, Німеччина під тиском союзників уже готова погодитись на передачу Україні Leopard 2 і, ймовірно, ухвалить відповідне рішення до зустрічі міністрів оборони в форматі "Рамштайн", яка пройде у п'ятницю, 20 січня.

Однак офіційно таке рішення ще не ухвалене, а канцлер Шольц заявляє, що Німеччина все ще консультується з союзниками щодо можливого постачання танків Україні.

Надати Україні танки власного виробництва Challenger 2 раніше пообіцяла Великобританія.