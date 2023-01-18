Шольц пообіцяв підтримувати Україну "скільки буде потрібно"
Аліна Коломієць
2 год. тому
Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Давосі заявив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором, однак прямої відповіді щодо постачання Києву танків уникнув.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу, 18 січня, запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі з російською агресією. Він заявив, що зусилля Києва, підкріплені відповіддю міжнародних союзників, призвели до того, що Росія "вже повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей", цитує агенція dpa.
"Україна захищає себе з великим успіхом і вражаючою мужністю", - сказав він політичній та діловій еліті на форумі. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Шольц.
Як пише dpa, під час короткої сесії запитань і відповідей після 25-хвилинної промови Шольца один з присутніх запитав його про танки "Леопард" для України: "Чому ви вагаєтесь і чому чекаєте?". Шольц відповів на це, що Німеччина є серед союзників Києва, які "роблять найбільше", та надалі ухвалюватиме важливі рішення щодо озброєнь лише зі своїми "друзями і партнерами", насамперед зі Сполученими Штатами.
"Ми безперервно постачаємо Україні велику кількість зброї, в тісній консультації з нашими партнерами", включаючи артилерію, системи протиповітряної оборони і бронетехніку, заявив він на форумі. Рішення про відправку такої зброї канцлер ФРН назвав "глибоким переломним моментом у німецькій зовнішній політиці і політиці безпеки".
Від початку 2023 року вже низка країн ЄС, зокрема Польща і Фінляндія, висловила готовність постачати Україні сучасні бойові танки Leopard 2, які виготовляють в Німеччині. Також Польща та інші країни неодноразово закликали ФРН долучитися до постачань.