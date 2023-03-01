Шольц виступить з заявою уряду щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку пленарного засідання Бундестагу 2 березня виступить з урядовою заявою "Рік змін - зміцнення безпеки та альянсів Німеччини, продовження підтримки України", повідомляється на сайті Бундестагу.

Зазначається, що виступ Шольца триватиме близько 25 хвилин. Після цього відбудуться дебати, які триватимуть близько 90 хвилин, ідеться в повідомленні.

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Після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року канцлер на спеціальному засіданні Бундестагу 27 лютого в урядовій заяві наголосив: "Ми переживаємо зміну епох, що означає, що світ після нас вже не такий, як світ до нас".

Тоді Шольц оголосив про значні додаткові витрати на армію і створення спеціального фонду для Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро. "Ми повинні будемо інвестувати значно більше в безпеку нашої країни, щоб таким чином захистити нашу свободу і нашу демократію", - наголосив тоді канцлер. Відтоді Німеччина надала Україні істотну фінансово-технічну, а також військову підтримку.