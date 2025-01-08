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ПолітикаСполучені Штати Америки

Шольц - Трампу: Не можна міняти кордони силою

Дмитро Шварц
8 січня 2025 р.

Німецький канцлер Олаф Шольц обговорив з іншими європейськими лідерами заяви Дональда Трампа про ймовірність використання США військової сили для отримання контролю над Гренландією та Панамським каналом.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент США Дональд Трамп, липень 2017 року
Шольц і Трамп у 2017 роціФото: Malte Ossowski//SvenSimon/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відреагував у середу, 8 січня, на заяви обраного президента США Дональда Трампа про ймовірність використання військової сили для отримання контролю над Гренландією та Панамським каналом.

"Не можна міняти кордони силою. Цей принцип є основою нашого мирного порядку. Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну незалежно від того, знаходиться вона на сході чи на заході, і кожна держава повинна його дотримуватися незалежно від того, чи це маленька країна, чи дуже потужна. Це фундаментальний принцип міжнародного права і основний компонент того, що ми називаємо західними цінностями", - наголосив Шольц.

Він повідомив, що обговорив це питання з іншими європейськими лідерами. За словами Шольца, у них є "певний брак розуміння заяв США", передає німецьке інформаційне агентство dpa.

Реакція Франції на територіальні зазіхання Трампа

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після коментарів Трампа про Гренландію заявив, що Європейський Союз повинен краще захищатися від нападів на свої кордони.

"Ми сильний континент, і ми повинні стати сильнішими. Не може бути й мови про те, щоб ЄС дозволяв іншим країнам світу, ким би вони не були, і я б навіть сказав, починаючи з Росії, атакувати свої суверенні кордони", - сказав Барро в ефірі радіостанції France Inter.

За його словами, ЄС повинен прокинутися та зміцнити себе у військовому плані, щоб не бути заляканим або змушеним відчувати себе незахищеним.

"Якщо ви запитаєте мене, чи вважаю я, що США вторгнуться в Гренландію, то відповідь - ні", - сказав міністр, пояснивши свою позицію тим, що США, за його словами, не мають імперіалістичної природи. "Чи вступили ми в епоху, коли повертаються закони джунглів? Відповідь - так", - додав Барро.

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