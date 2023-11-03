Шольц та Сі обговорили війни в Україні та на Близькому Сході

Лідери КНР та Німеччини провели відеозустріч та обговорили ситуацію в Ізраїлі та війну Росії проти України. Вони наголосили на необхідності уникнення ядерної ескалації.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів у п'ятницю, 3 листопада, відеоконференцію з главою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляється на сайті німецького уряду.

Шольц і Сі обмінялися думками щодо двосторонніх відносин та економічної співпраці, а також обговорили терористичну атаку ХАМАСу на Ізраїль і поточну ситуацію в регіоні.

Крім того, однією з тем розмови стала війна Росії проти України та її наслідки. "Під час переговорів було наголошено, що ядерна війна не повинна вестися і ніколи не може бути виграна", - зазначили в німецькому уряді.

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Сі наголошував на дружбі з Путіним

У червні федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав Китай використати свій вплив на РФ з метою домогтися миру в Україні. До того до таких прохань неодноразово вдавався канцлер ФРН. Попри міжнародні санкції проти Москви за розв'язану війну в Україні та ізоляцію Росії, лідер КНР продовжує підтримувати відносини з президентом РФ Володимиром Путіним та уникає прямого засудження агресії проти України.

18 жовтня під час візиту Путіна до Пекіну Сі заявив про тісну координацію і дружбу з президентом РФ. Він наголосив, що зустрічався з Путіним "42 рази за останні 10 років" і розвинув "хороші робочі відносини і глибоку дружбу".

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