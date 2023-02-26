Шольц розкритикував "мирний план" КНР щодо України (онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 26 лютого (оновлюється).

++09.19++

Російські війська за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло 2 людини, 7 поранено, повідомила пресслужба Херсонської ОВА. "За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться в повідомленні. Також російські загарбники здійснили 13 обстрілів Херсона, обстрілюючи житлові квартали. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та територію підприємства.

++08.58++

Українська армія буде готова перейти в наступ навесні, заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький. "Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", - зазначив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Скібіцький уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні - між Кримом і материковою частиною Росії". Заступник глави ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - сказав він. Мета анонсованого контрнаступу - "звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом". "Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", - підкреслив Скібіцький.

++08.35++

Європейський Союз оголосив про додаткові санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у зв'язку з "порушеннями прав людини" в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), Малі, Судані та Україні. До "чорного списку" додано 11 фізичних і сім юридичних осіб, пов'язаних із ПВК, ідеться у пресрелізі Ради ЄС. Серед них двоє командувачів сил "Групи Вагнера", які "брали активну участь" у захопленні українського міста Соледар у січні 2023 року. Саму ПВК внесли до санкційного списку Євросоюзу в грудні 2021 року. "Діяльність "Групи Вагнера" становить загрозу для людей у країнах, де вони діють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки діють поза межами будь-якого правового поля", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Лідери ЄС збираються до Китаю - ЗМІ

++08.30++

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і голова Європейської ради Шарль Мішель можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року, повідомив посол КНР у ЄС Фу Цун, цитує газета The Global Times. Йде активна підготовка до поїздки двох вищих посадових осіб ЄС. Очікується, що найближчим часом відбудеться серія "взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм, зазначив дипломат. Пекін і Брюссель зайняли різні позиції щодо війни РФ в Україні. Дипломати ЄС критикують Китай за небажання назвати конфлікт війною або закликати до виведення ЗС РФ з України. Фу Цун визнав невдоволення ЄС Китаєм "вкрай ірраціональним" і додав, що КНР не хоче, щоб це питання вплинуло на розвиток відносин із європейською спільнотою.

++08.13++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував "мирний план" Китаю, спрямований на врегулювання війни в Україні, через відсутність у документі згадки про виведення російських військ. "З моєї точки зору, не вистачає чіткої лінії, яка б говорила: необхідно також вивести російські війська", - сказав Шольц під час візиту до Індії. При цьому він назвав "напрочуд правильним" засудження Китаєм можливості застосування ядерної зброї. Канцлер повідомив, що детально обговорив цю тему з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Незмінним залишається той факт, що не може бути "миру, нав'язаного Росією". Президент РФ Володимир Путін має це усвідомити, підкреслив Шольц.

++08.05++

У зв'язку з війною РФ проти України міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) попередила про високу небезпеку російської дезінформації, шпигунства і саботажу. "Ситуація з кібербезпекою ще більше загострилася через війну. Атаки проросійських хакерів почастішали", - заявила Фезер в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, додавши, що також залишається високою небезпека контрольованої державою шпигунської та диверсійної діяльності. За словами глави МЗС, федеральний і земельні уряди повинні спільно боротися з кіберзагрозами і "постійно розвивати" свої можливості.

++07.46++

Створений урядом ФРН спеціальний фонд для посилення Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро недостатній для повного оснащення збройних сил країни, заявив інспектор сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Альфонс Майс (Alfons Mais) агентству dpa. Водночас він відзначив прогрес у процесі закупівлі нового обладнання. "Ми ще не передали танки Leopard і вже думаємо про те, як їх замінити якнайшвидше, і це правильно", - сказав він, маючи на увазі плани відправки німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну. Однак, за словами Майса, крім заміни озброєнь, переданих Україні, важливим є "матеріальне збільшення в напрямку повного оснащення". "Одного спеціального фонду для цього буде недостатньо", - заявив він.

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++07.34++

Збройні сили Російської Федерації продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, минулої доби українські захисники відбили 71 атаку противника на цих напрямках, повідомляється у зведенні генерального штабу Збройних сил України вранці у неділю. Російські окупанти за добу завдали 14 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали мирні люди.

За даними українських військових, російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт. Через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.

++07.20++

Хорватія готує до відправки в Україну 14 гвинтокрилів Мі-8, повідомляє хорватське видання Jutarnij List . За його інформацією, техніку вже знято з балансу хорватської армії, з гвинтокрилів знімають маркування, проводять ремонтно-відновлювальні роботи і відправлять приблизно через 10 днів. Влада Хорватії офіційно не підтверджує цих даних, оскільки відомості про військову підтримку Києва визнані в країні конфіденційними.

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