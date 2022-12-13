Шольц: Путін руйнує майбутнє Росії

Мета агресивної війни президента РФ Володимира Путіна проти України - новий поділ Європи на сфери впливу і відновлення імперії. Для цього Кремль віддає накази про руйнування інфраструктури України та удари по мирних громадянах країни, що є грубим порушенням міжнародного права. Про це заявив федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) у понеділок, 12 грудня, виступаючи на святкуванні 70-річного ювілею Східного комітету німецької економіки.

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"Тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія її не виграє", - підкреслив Шольц. Він також дорікнув Путіну, що той руйнує не тільки Україну, а й майбутнє РФ, і йому доведеться "виправдати це перед своєю країною і своїм народом".

На Росію чекає посилення санкції

Канцлер ФРН заявив про посилення санкції проти РФ, але водночас окреслив перспективу економічної співпраці з країною після завершення війни проти України.

"Зрозуміло, що зараз ми згортаємо ті відносини, які в нас були, - цитує слова Шольца агентство dpa. - Однак Росії, яка закінчить війну, і громадянам Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потрібен шанс на те, щоб в інший час можна було знову розпочати економічну співпрацю".

"Але тільки не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", - наголосив канцлер ФРН. За його словами, важливо, що Німеччина почала запроваджувати обмежувальні заходи щодо РФ ще з 2014 року, коли та анексувала Крим. Водночас Шольц нагадав, що Росія і після війни залишиться найбільшою країною в Європі, і потрібно "готуватися до того часу".

ФРН уникатиме односторонньої залежності

Виступаючи на заході, Шольц також визнав, що бачить майбутній устрій світу в XXI столітті не біполярним, з домінуванням США і Китаю, а багатополярним. За словами канцлера, це дасть Німеччині можливість диверсифікувати свої економічні контакти, щоб у перспективі уникнути ризику опинитися в безальтернативній залежності від чиїхось ресурсів або технологій.

Шольц додав, що така диверсифікація буде прописана в стратегії національної безпеки, яку хоче ухвалити уряд ФРН.