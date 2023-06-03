Шольц - проросійським активістам: Путін - палій війни

Гурт проросійських активістів освистав канцлера ФРН Шольца за підтримку України. Втім, очільник німецького уряду знайшов, що їм відповісти.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) був змушений вступити в словесну суперечку з групою проросійських активістів поблизу Берліна. Під час його виступу напередодні ввечері в передмісті Берліна на мітингу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у місті Фалькензе Шольца освистали близько 100 проросійських активістів, повідомив в суботу, 3 червня, німецький таблоїд Bild.

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За даними видання, від активістів у бік Шольца лунали образливі слова й вигуки, як-от "палій війни", "брехун", "бандит". Крім того, прихильники Росії вимагали від Шольца "миру без зброї".

Дехто з учасників проросійського гурту тримав прапори з мирною символікою або були вдягнені в футболки з символікою РФ чи антивакцинаторів, повідомляє видання.

Шольц пояснив, хто насправді палій війни

Натомість Шольц намагався перекричати в мікрофон невдоволену публіку. Ступивши на трибуну, канцлер звернувся до учасників заходу: "Шановні громадяни й громадянки". Одразу після цього він звернувся до галасливого гурту проросійських активістів: "Любі горлодери, ласкаво просимо на це свято демократії й це свято Європи!"

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У відповідь на закиди в його бік у "розпалюванні війни", Шольц вигукнув: "Палій війни - це Путін, він вдерся в Україну з двомастами тисячами вояків". Після того Шольц додав: "Путін прагне зруйнувати й завоювати Україну".

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Також канцлер ФРН висловив переконання, що учасники проросійського виступу напевно б визнали й назвали Путіна палієм війни, "якби мали б хоч якийсь розум у головах", цитує канцлера dpa.