  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаНімеччина

Шольц - проросійським активістам: Путін - палій війни

Валерій Сааков
2 год. тому

Гурт проросійських активістів освистав канцлера ФРН Шольца за підтримку України. Втім, очільник німецького уряду знайшов, що їм відповісти.

https://p.dw.com/p/4SA60
Шольц - проросійським активістам: Путін - палій війни
Канцлер ФРН Олаф Шольц (архівне фото)Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) був змушений вступити в словесну суперечку з групою проросійських активістів поблизу Берліна. Під час його виступу напередодні ввечері в передмісті Берліна на мітингу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у місті Фалькензе Шольца освистали близько 100 проросійських активістів, повідомив в суботу, 3 червня, німецький таблоїд Bild.

Читайте також: Як у ФРН пройшов проросійський мітинг і хто йому протистояв

За даними видання, від активістів у бік Шольца лунали образливі слова й вигуки, як-от "палій війни", "брехун", "бандит". Крім того, прихильники Росії вимагали від Шольца "миру без зброї".

Дехто з учасників проросійського гурту тримав прапори з мирною символікою або були вдягнені в футболки з символікою РФ чи антивакцинаторів, повідомляє видання.

Шольц пояснив, хто насправді палій війни

Натомість Шольц намагався перекричати в мікрофон невдоволену публіку. Ступивши на трибуну, канцлер звернувся до учасників заходу: "Шановні громадяни й громадянки". Одразу після цього він звернувся до галасливого гурту проросійських активістів: "Любі горлодери, ласкаво просимо на це свято демократії й це свято Європи!"

Читайте також: Пропаганда війни: у ФРН провели обшук у російської активістки

У відповідь на закиди в його бік у "розпалюванні війни", Шольц вигукнув: "Палій війни - це Путін, він вдерся в Україну з двомастами тисячами вояків". Після того Шольц додав: "Путін прагне зруйнувати й завоювати Україну". 

Читайте також: "Спостерігача" з ФРН на псевдореферендумі можуть звільнити з роботи - ЗМІ

Також канцлер ФРН висловив переконання, що учасники проросійського виступу напевно б визнали й назвали Путіна палієм війни, "якби мали б хоч якийсь розум у головах", цитує канцлера dpa.

Як російськомовні німці конфліктують через війну в Україні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Офіційний Київ відреагував на намальовану урядом Орбана карту України

Київ розкритикував уряд Орбана за карту України без Криму

Політика5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти2 червня 2023 р.02:53 хв.
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка2 червня 2023 р.
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти2 червня 2023 р.02:47 хв.
На головну сторінку