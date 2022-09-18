Шольц про танки для Києва: Одноосібних рішень не буде

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіям неділі, 18 вересня (час київський).

++08.03++

Попри дедалі гучніші заклики надати Україні танки, які лунають у Німеччині, канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планує цього робити. "В усьому, що ми робимо, ми не ухвалюватимемо одноосібних рішень", - сказав Шольц в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, опублікованому у неділю. При цьому політик наголосив на вже наданій підтримці Україні. Саме зброя, яку Німеччина надала, "зробила різницю, а також зробила можливими успіхи, нинішні успіхи, яких досягла Україна", вважає Шольц. Він пообіцяв обіцяє й надалі підтримувати Україну, допоки це будемо необхідним.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Реакція Києва на висловлювання ексглави МЗС Румунії

++07.45++

Українське посольство у Румунії відреагувало на висловлювання колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрея Марги щодо доцільності для України поступитися частиною своєї території сусіднім державам. "Такі заяви є неприйнятними за будь-яких обставин. Вони є особливо кричущим відхиленням у час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи", - заявили у дипмісії. Раніше румунський ексміністр, представляючи свою книгу "Долі демократії", заявив, що Україна має поступитися, віддавши Угорщині Закарпаття, Польщі - Галичину, Румунії - Буковину та Росії - Донбас і Крим.

++07.33++

Своїми успіхами у відбитті російської агресії Україна фундаментально змінила сучасну військову справу, заявив голова Військового комітету (ВК) НАТО Роб Бауер у суботу, 17 вересня, на конференції комітету у столиці Естонії Таллінні. Адмірал зазначив, що ЗС України дуже творчо підійшли до використання тих систем озброєння, які їм було надано. "Вони використали їх нестандартним чином", - визнав Бауер. Він також пообіцяв, що "НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, поки це буде необхідно". "Наближається зима, проте підтримка має залишатися непохитною", - упевнений Роб Бауер. "Боєприпаси, обладнання та навчання, які надають союзники та інші країни, реально змінюють ситуацію на полі бою", - додав він.

++07.21++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) закликала до розслідування можливих воєнних злочинів на тлі повідомлень про масові поховання, у тому числі - мирних жителів, у місті Ізюма в Харківській області, звільненого українською армією від окупації ЗС РФ. Глава оборонного відомства ФРН заявила в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 17 вересня, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.

++07.12++

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перебуває 500 російських військових, заявив в інтерв'ю Reuters президент України Володимир Зеленський. Відео спілкування з журналістом розміщено на сторінці президента у Facebook. "На окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні перебуває 500 бойовиків", - наголосив Зеленський. Він констатував, що жоден із шести блоків станції на даний момент не працює. За словами глави української держави, піти на ту чи іншу угоду з Кремлем - це "найгірший результат". "Це тоді точно початок третьої світової війни. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю", - упевнений Зеленський.

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Масове поховання у звільненому Ізюмі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video