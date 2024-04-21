Шольц вітає схвалення допомоги Україні Палатою представників

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні. "Рішення Палати представників США про підтримку України є потужним сигналом зараз. Ми разом стоїмо на боці українців, які виборюють свою вільну, демократичну та незалежну країну", - написав він у соцмережі X у неділю, 21 квітня.

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю газеті Rheinische Post назвав виділення США Києву чергового пакета допомоги "важливою новиною для українців, які з такою силою та волею опираються російському вторгненню". Це рішення також є знаком для президента Росії Володимира Путіна і демонструє "рішучість міжнародних партнерів протистояти атаці Путіна на мирний порядок", додав віцеканцлер: "Адже в цьому й суть: якщо Путіна не зупинити, він не зупиниться".

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після голосування у Палаті представників США заявила, що це рішення вселяє "впевненість в Україні та безпеку Європи".

Виділення Україні нового пакета допомоги привітала також голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Ми, західні демократії, разом стоїмо на боці України і ніколи не маємо відступати", - сказала вона виданню Tagesspiegel.

Нагадаємо, напередодні Палата представників (нижня палата Конгресу США. - Ред.) після кількох місяців дебатів затвердила законопроєкт, який передбачає виділення Україні близько 61 млрд доларів. Очікується, що 23 квітня документ розгляне та схвалить Сенат (верхня плата Конгресу. - Ред.). Президент США Джо Байден пообіцяв, що після цього негайно підпише закон.