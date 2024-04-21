Шольц вітає схвалення допомоги Україні Палатою представників

Шольц вітає схвалення допомоги Україні Палатою представників21 квітня 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні. "Рішення Палати представників США про підтримку України є потужним сигналом зараз. Ми разом стоїмо на боці українців, які виборюють свою вільну, демократичну та незалежну країну", - написав він у соцмережі X у неділю, 21 квітня.
Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю газеті Rheinische Post назвав виділення США Києву чергового пакета допомоги "важливою новиною для українців, які з такою силою та волею опираються російському вторгненню". Це рішення також є знаком для президента Росії Володимира Путіна і демонструє "рішучість міжнародних партнерів протистояти атаці Путіна на мирний порядок", додав віцеканцлер: "Адже в цьому й суть: якщо Путіна не зупинити, він не зупиниться".
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після голосування у Палаті представників США заявила, що це рішення вселяє "впевненість в Україні та безпеку Європи".
Виділення Україні нового пакета допомоги привітала також голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Ми, західні демократії, разом стоїмо на боці України і ніколи не маємо відступати", - сказала вона виданню Tagesspiegel.
Нагадаємо, напередодні Палата представників (нижня палата Конгресу США. - Ред.) після кількох місяців дебатів затвердила законопроєкт, який передбачає виділення Україні близько 61 млрд доларів. Очікується, що 23 квітня документ розгляне та схвалить Сенат (верхня плата Конгресу. - Ред.). Президент США Джо Байден пообіцяв, що після цього негайно підпише закон.