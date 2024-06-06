Шольц присоромив АдН після схвалення Путіна на її адресу

Напередодні Путін заявив, що не бачить "ознак неонацизму" у діях правопопулістської АдН. Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав це ганебним для партії.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) повинна соромитися того, що президент Росії Володимир Путін хоче з ними співпрацювати, заявив у четвер, 6 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Соромно, що ви отримали таку похвалу від російського президента", - сказав канцлер у Бундестазі, відповідаючи на вигуки членів АдН, пише агенція dpa. Як зауважив Шольц, АдН наполегливо працювали над цим, і громадяни "будуть знати, що з цим робити".

Путін хоче співробітничати з АдН

Напередодні, 5 червня, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) Путін заявив, що не бачить у діях АдН "ознак неонацизму". Попри те, що декілька регіональних відділень АдН та її молодіжних організацій визнано в Німеччині правоестремістськими.

При цьому Путін заявив, що прагне співпраці з АдН, адже нині Росія нібито не має "системних відносин" з цією німецькою партією. "Не Росії судити, чи діє та чи інша політична сила в рамках конституції. Але ми не бачимо нічого, що могло б викликати у нас занепокоєння", - сказав Путін.

Читайте також: Вибори до Європарламенту: Ле Пен відхрещується від німецьких правих

Нагадаємо, у 2020 році міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров приймав у Москві співголову АдН Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) як державного гостя. "Я не вважаю його воєнним злочинцем", - говорив Хрупалла восени 2022 року в інтерв'ю каналу німецького телебачення ZDF про Путіна, коли вже весь світ знав про те, що відбувалося в перші дні російського вторгнення у Бучі.