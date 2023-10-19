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Шольц пообіцяв Україні зимову допомогу і нові поставки зброї

Ольга Лебедєва | Анастасія Шепелева
19 жовтня 2023 р.

В урядовій заяві канцлер ФРН Олаф Шольц говорив не тільки про війну в Україні, а й про події на Близькому Сході.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф ШольцФото: Annegret Hilse/REUTERS

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні подальші поставки зброї та фінансову підтримку. Крім того, Берлін надасть їй пакет допомоги для майбутнього зимового сезону, повідомив Шольц, виступаючи в Бундестазі в четвер, 19 жовтня, з урядовою заявою напередодні саміту ЄС.

Центральним пунктом нового пакета допомоги стане "все, що необхідно для ППО", зазначив очільник уряду ФРН. За його словами, серед іншого Німеччина передасть Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, нові системи Iris-T, зенітні танки Gepard, а також боєприпаси. Канцлер Німеччини зазначив, що фінансування нової допомоги Україні необхідно обговорити і на європейському рівні. Йдеться, зокрема, про середньострокове фінансове планування ЄС, пояснив він.

Шольц: Заручники в Ізраїлі мають бути звільнені без жодних умов

Крім того, Олаф Шольц висловив непохитну підтримку Ізраїлю, який постраждав від масштабних атак угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США. "У ці важкі часи Німеччина стоїть твердо на боці Ізраїлю", - наголосив канцлер ФРН.

Він нагадав про свій візит солідарності в Тель-Авів 17 жовтня. Водночас Шольц заявив про необхідність надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Сектора Гази і знову наголосив на тому, що необхідно розмежовувати ХАМАС, який контролює цю територію, і палестинців, які там живуть. Він також заявив, що вражений зустрічами з родичами людей, захоплених терористами в заручники. "Заручники мають бути звільнені без жодних умов", - заявив він.

Канцлер ФРН застеріг ліванський терористичний рух "Хезболла", а також Іран, що підтримує його, від вступу у військовий конфлікт з Ізраїлем. Необхідно зробити все можливе, щоб запобігти поширенню конфлікту на Близькому Сході, наголосив він. Усі країни Євросоюзу займають чітку позицію щодо підтримки Ізраїлю, і вона не зміниться, переконаний Шольц.

Під час візиту до Ізраїлю Олаф Шольц заявив про безмежну солідарність німецького народу з країною, яка постраждала від масштабної атаки терористичного угруповання ХАМАС. "Безпека Ізраїлю та його громадян - одна з основоположних державних доктрин Німеччини", - зазначив він після переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Шольц нагадав, що німецька місія відстоювати існування і безпеку держави Ізраїль випливає з Голокосту.

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