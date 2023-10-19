Шольц пообіцяв Україні зимову допомогу і нові поставки зброї

В урядовій заяві канцлер ФРН Олаф Шольц говорив не тільки про війну в Україні, а й про події на Близькому Сході.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні подальші поставки зброї та фінансову підтримку. Крім того, Берлін надасть їй пакет допомоги для майбутнього зимового сезону, повідомив Шольц, виступаючи в Бундестазі в четвер, 19 жовтня, з урядовою заявою напередодні саміту ЄС.

Центральним пунктом нового пакета допомоги стане "все, що необхідно для ППО", зазначив очільник уряду ФРН. За його словами, серед іншого Німеччина передасть Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, нові системи Iris-T, зенітні танки Gepard, а також боєприпаси. Канцлер Німеччини зазначив, що фінансування нової допомоги Україні необхідно обговорити і на європейському рівні. Йдеться, зокрема, про середньострокове фінансове планування ЄС, пояснив він.

Шольц: Заручники в Ізраїлі мають бути звільнені без жодних умов

Крім того, Олаф Шольц висловив непохитну підтримку Ізраїлю, який постраждав від масштабних атак угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США. "У ці важкі часи Німеччина стоїть твердо на боці Ізраїлю", - наголосив канцлер ФРН.

Він нагадав про свій візит солідарності в Тель-Авів 17 жовтня. Водночас Шольц заявив про необхідність надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Сектора Гази і знову наголосив на тому, що необхідно розмежовувати ХАМАС, який контролює цю територію, і палестинців, які там живуть. Він також заявив, що вражений зустрічами з родичами людей, захоплених терористами в заручники. "Заручники мають бути звільнені без жодних умов", - заявив він.

Канцлер ФРН застеріг ліванський терористичний рух "Хезболла", а також Іран, що підтримує його, від вступу у військовий конфлікт з Ізраїлем. Необхідно зробити все можливе, щоб запобігти поширенню конфлікту на Близькому Сході, наголосив він. Усі країни Євросоюзу займають чітку позицію щодо підтримки Ізраїлю, і вона не зміниться, переконаний Шольц.

Під час візиту до Ізраїлю Олаф Шольц заявив про безмежну солідарність німецького народу з країною, яка постраждала від масштабної атаки терористичного угруповання ХАМАС. "Безпека Ізраїлю та його громадян - одна з основоположних державних доктрин Німеччини", - зазначив він після переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Шольц нагадав, що німецька місія відстоювати існування і безпеку держави Ізраїль випливає з Голокосту.

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