Шольц пообіцяв Туску беззастережний захист Польщі

Німеччина відчуває відповідальність за безпеку Польщі, запевнив Олаф Шольц Дональда Туска на зустрічі в Берліні. Шольц також розкритикував заяви Трампа, назвавши їх "безвідповідальними".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в тому, що Німеччина беззастережно захищатиме Польщу. Відповідну заяву Шольц зробив у понеділок, 12 лютого, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після їхньої зустрічі у Берліні.

Звертаючись до глави польського уряду, Шольц наголосив: "Безпека Польщі - це також наша безпека, і ми відчуваємо відповідальність за неї". Шольц також наголосив, що накладені членством у Північноатлантичному альянсі (НАТО) зобовязання щодо захисту союзників стосуються всіх. "Беззастережно: всі за одного, один за всіх", - наголосив Шольц, цитує інформагенція AFP.

Шольц розкритикував "безвідповідальні" заяви Трампа

На тлі цього німецький канцлер також різко розкритикував коментарі колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той у разі свого переобрання не збирається захищати союзників по НАТО, які замало витрачають на оборону.

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"Будь-яка релятивізація гарантій допомоги НАТО є безвідповідальною і небезпечною", - прокоментував Шольц заяви Трампа.

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У цьому контексті Шольц підтвердив, що цього року загальні видатки Німеччини на оборонні потреби становитимуть два відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП) і Берлін зробить це "назавжди". Відповідні рішення щодо збільшення оборонних видатків були ухвалені після його "переломної" промови 27 лютого 2022 року, нагадує AFP.

Туск назвав заяви Трампа "холодним душем" для європейців

Водночас Туск, який до Берліна відвідав Париж, заявив під час візиту до німецької столиці, що він "переконаний, що ці слова Дональда Трампа повинні стати холодним душем для всіх нас". З точки зору політики безпеки, Європа повинна "сподіватися на повну співпрацю зі США", але водночас інвестувати у власну безпеку, наголосив керівник польського уряду.

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Туск нагадав, що економічний потенціал і населення ЄС значно більші, ніж у Росії, і додав: "Тож ми не повинні бути слабшими у військовому плані". Крім того, Туск визнав, що вважає "дуже важливими" слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливу європеїзацію французької ядерної зброї для ядерного стримування. Такі сигнали від європейських партнерів слід сприймати "дуже серйозно", пояснив очільник польського уряду.

Нагадаємо, раніше цього дня відбулася також зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції і Польщі, які зібралися поблизу Парижа для відновлення роботи так званого "Веймарського трикутника", а також обговорення протидії дезінформації РФ і для пошуку подальших шляхів підтримки України.