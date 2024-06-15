Шольц: Поки ми говоримо, Росія продовжує війну

Залучення РФ до перемовин про мир в Україні потрібне, але варто пам’ятати, що саме Москва є агресором у війні проти України, наголосив Олаф Шольц пд час виступу на пленарному засідання на "саміті миру".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив пункти, що на його погляд є необхідними для укладення тривалого й справедливого миру в Україні. Це він зробив у своїй промові, виголошеній у суботу, 15 червня, під час першого пленарного засідання на "саміті миру" в Швейцарії, що розпочався цього дня. На думку Шольца, для досягнення справжнього миру в Україні замало просто припинення вогню.

"Жодна країна світу не хоче миру більше, ніж Україна, але будьмо чесними: мир - це більше, ніж відсутність війни", - пояснив Шольц. "Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру - просто на основі так званих "нових реалій" - легітимізує захоплення Росію територій, призведе до нового замороженого конфлікту, до сценарію, який є (…) небезпечним та несталим для України, Європи чи міжнародної спільноти загалом", - вважає канцлер ФРН.

Залучення РФ до перемовин потрібне, але саме Москва є агресором, каже Шольц

Очільник уряду ФРН наголосив, що саме Росія, а не Україна розпочала нинішню війну, що "повернула на європейський континент імперіалізм та знищила мир". На тлі цього він згадав і те, що РФ заперечує незалежність та суверенітет України. Водночас Україна, яка є жертвою незаконної агресії, "мала сміливість презентувати світу план миру".

"Це правда, що миру в Україні неможливо досягти без залучення Росії, але не забуваймо, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою жорстоку війну (…) Росія могла б завершити цю війну сьогодні або будь-якої миті, припинивши свої напади та вивівши війська. Сьогодні Росія відмовилися від нашого колективного заклику до миру на основі Статуту ООН та міжнародного права", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, на в ході саміту делегати зосередяться на трьох пунктах української "формули миру" - ядерній безпеці, продовольчій безпеці та гуманітарних питаннях. Зокрема, вони обговорюватимуть питання щодо безпечної експлуатації всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема через Чорне море. А також - про обмін військовополоненими, про звільнення всіх незаконно затриманих українських цивільних , а також про повернення вивезених українських дітей, уточнила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).