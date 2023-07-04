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Шольц похвалив наступ ЗCУ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Україна "поки що діє дуже чітко і добре організовано", а Німеччина готова підтримувати Київ навіть, якщо війна триватиме довго, заявив канцлер ФРН.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Українські війська "поки що діють дуже чітко та добре організовано", заявив у вівторок, 4 липня, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на брифінгу з прем'єр-міністром Румунії Марчелем Чолаку в Берліні.

За словами Шольца, він "ніколи не очікував, що все може змінитися з дня на день", але додав, що українські сили оборони планували операції "дуже цілеспрямовано".

Чолаку своєю чергою сказав, що Румунія очікувала завершення конфлікту українським контрнаступом, передає СNN.

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Водночас Шольц вкотре наголосив, що поки триває війна, Україна не зможе вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО), адже критерії членства включають "відсутність відкритих прикордонних конфліктів". При цьому канцлер наголосив на важливості "великої практичної підтримки України з боку НАТО", яка, як запевнив він, триватиме і надалі.

Німеччина, за його словами, створила умови для того, щоб підтримувати Україну протягом тривалого часу. Також і багато інших країн зможуть допомагати Києву "протягом одного, двох, трьох, а якщо буде потрібно, і більше років", додав Шольц.

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У НАТО не здивовані темпами наступу ЗСУ

Напередодні в НАТО заявили, що наступ Збройних сил України (ЗСУ) є складною операцією, тож не дивно, що він не просувається швидко.

"Ми не повинні коментувати так, ніби Україна мусить рухатися швидше, або розчаровуватися в тому, що вона не рухається швидко. Це надзвичайно складна операція такого типу", - зазначав голова військового комітету Альянсу Роб Бауер.

На його думку, українське командування правильно робить, що "обережно" шукає слабкі місця в російських лініях оборони, оскільки ЗСУ ризикують втратити багато сил під час повномасштабних штурмів.

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