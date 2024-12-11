Шольц подав у парламент запит на голосування за довіру уряду

Бундестаг голосуватиме за довіру до уряду Німеччини 16 грудня. Найімовірніше, це призведе до призначення дострокових виборів на 23 лютого 2025 року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) направив у середу, 11 грудня, голові Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) лист із проханням провести в парламенті голосування про довіру його уряду. Очікується, що Бундестаг проголосує щодо цього наступного понеділка, тобто 16 грудня.

"У демократичній державі саме виборці визначають курс майбутньої політики, - сказав Шольц після внесення ініціативи. - На виборах вони вирішуватимуть, як ми відповідатимемо на нагальні питання, що стоять перед нами". До таких нагальних питань канцлер відніс створення робочих місць, модернізацію промисловості, сферу догляду та охорону здоров'я, стабільні пенсії та мирне вирішення війни в України, пише німецька агенція dpa.

Оскільки чинний уряд втратив підтримку більшості в Бундестазі, то парламент, найімовірніше, відмовить уряду Шольца в довірі, пише агенція Reuters. Якщо це станеться, канцлер має запропонувати президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier) розпустити парламент.

Якщо той вважатиме, що можливості для створення стабільного уряду більше немає, він може розпустити Бундестаг відразу після схвалення вотуму недовіри канцлеру. Теоретично ж у розпорядженні президента Німеччини є термін до 21 дня, щоб зробити такий крок.

Дострокові вибори в Бундестаг очікуються 23 лютого

Потім упродовж 60 днів мають відбутися нові парламентські вибори. Лідери фракцій партій, що входили раніше в правлячу коаліцію, і головної опозиційної сили - консервативного блоку ХДС/ХСС - домовилися провести їх 23 лютого, тобто на сім місяців раніше, ніж було передбачено виборчим законодавством.

В історії Німеччини канцлери просили Бундестаг про вотум довіри п'ять разів. Востаннє це сталося 2005 року з Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder).

Нині соціологи кажуть про падіння рейтингу Шольца та зростання рейтингу кандидата від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), котрий вважається фаворитом нинішніх перегонів.