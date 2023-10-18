Шольц підтримує посередництво Єгипту між Ізраїлем і ХАМАС

Після візиту до Ізраїлю канцлер Німеччини прилетів у Каїр. Він пообіцяв гуманітарну допомогу мешканцям Сектора Гази. Президент Єгипту відмовився приймати палестинських біженців.

Німеччина підтримає зусилля Єгипту, спрямовані на деескалацію між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС, яка контролює Сектор Гази. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі у Каїрі в середу, 18 жовтня.

"Разом із Єгиптом ми хочемо працювати над пом'якшенням жахливих наслідків війни", - зазначив Шольц.

Він пообіцяв ас-Сісі допомогу в зусиллях зі звільнення заручників, захоплених ХАМАСом під час масштабної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, Шольц заявив про необхідність терміново надати гуманітарну допомогу мешканцям Сектора Гази. "Палестинці - це не ХАМАС, і ХАМАС не має права говорити від імені палестинців", - наголосив канцлер на пресконференції.

Шольц, який напередодні здійснив візит солідарності в Ізраїль, знову закликав ретельно розслідувати удар по лікарні в Газі, внаслідок якого, як стверджує палестинська сторона, загинули кілька сотень людей. "Ця подія акцентує, що своїм жахливим терактом 7 жовтня ХАМАС приніс неймовірні страждання громадянам Ізраїлю і, як наслідок, і людям у Газі", - додав він.

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Єгипет пропонує розмістити біженців із Гази в ізраїльській пустелі

У свою чергу ас-Сісі відкинув можливість прийому палестинських біженців із Сектора Гази. "Ідея вислати людей з Гази до Єгипту - нездійсненна. Ми попереджаємо про пов'язані з цим ризики", - зазначив він на пресконференції.

За його словами, у такому разі палестинці можуть розпочати атаки на Ізраїль з Синайського півострова, за що згодом Єгипет може бути притягнутий до відповідальності.

Президент Єгипту запропонував використати ізраїльську пустелю Негєв для розміщення біженців із Сектора Гази.

Водночас він закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів для припинення "навмисних дій" проти мирного населення Гази. Операції ізраїльської армії у цьому секторі матимуть військові та гуманітарні наслідки, які можуть вийти з-під контролю, попередив ас-Сісі.

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Напередодні Шольц відвідав Ізраїль. Він став першим із західних лідерів, які приїхали до цієї країни після нападу ХАМАСу 7 жовтня.

У Тель-Авіві під час його візиту неодноразово лунала повітряна тривога, і Шольцу кілька разів доводилося йти до укриття на території посольства Німеччини.

Під час візиту до Ізраїлю Шольц заявив про безмежну солідарність німецького народу з країною, яка постраждала від масштабної атаки ХАМАСу.