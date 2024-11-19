  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Шольц обурився декларацією саміту G20: в ній не засудили РФ

Євгенія Наконечна
19 листопада 2024 р.

Канцлер Німеччини розкритикував підсумкову декларацію саміту G20 у Ріо, оскільки в ній не назвали РФ агресоркою щодо України. Водночас він і далі наполягає на своїй позиції щодо передачі Києву ракет Taurus.

https://p.dw.com/p/4nB2e
Саміт G20 в Ріо-де-Жанейро
Учасники саміту G20 в Ріо-де-ЖанейроФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 в Ріо-де-Жанейро не засуджується у чітких формулюваннях агресія Росії проти України, повідомляють агенції dpa і Reuters.

Президент Росії Володимир Путін нещадно бомбардує Україну вже 1000 днів, "1000 днів, протягом яких люди страждають від сліпої манії величі, від наміру просто розширити свою країну силою", сказав Шольц наприкінці саміту, цитує dpa. "Цього недостатньо, щоб ці 20 (країн-членів G20. - Ред.) не знайдуть чітких слів про відповідальність Росії в цьому питанні. Я хотів би, щоб було інакше", - продовжив він.

У дев'ятому пункі декларації, яку опублікували у вівторок, 19 листопада, і який стосується України, наголошуються страждання людей, спричинені війною, її негативний вплив на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, ланцюги постачань, макроекономічну стабільність, інфляцію та зростання. У ньому також наголошується на тому, що G20 вітає "всі відповідні і конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до цілей і принципів Статуту ООН для сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між націями".  Проте Росія ніде в тексті декларації не називається країною-агресоркою й стороною, яка й далі веде війну проти України. 

Шольц й далі відмовляється надати Україні Taurus

Водночас Шольц вчергове підтвердив своє рішення не передавати Україні ракети Taurus. Він пояснив, що велика дальність радіусу дії цих ракет (до 500 кілометрів) створює питання щодо управління цілями. "А це, своєю чергою, означало б рівень участі, який, на мою думку, є неправильним. Ось чому я прямо заявляю, що залишаюся при своєму рішенні не постачати цю зброю", - сказав він, цитує Reuters.

Водночас Шольц додав, що Німеччина залишається найбільшим європейським соратником України.

Читайте також: Габек обіцяє надати Україні ракети Taurus у разі обрання канцлером​​​​​​​

Українці готуються до зими без світла і тепла

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ракети "Таурус" на винищувачі Бундесверу

Taurus для України: в Німеччині загострилася дискусія

Taurus для України: в Німеччині загострилася дискусія

У питанні далекобійних ракет для України Німеччина, вочевидь, не йде шляхом США. Шольц досі проти надання "таурусів", але дискусія знову загострилася.
Політика19 листопада 2024 р.
Володимир Зеленський на засіданні у форматі "Рамштайн", вересень 2024 року

Зеленський закликав Шольца надати Україні далекобійну зброю

Зеленський закликав Шольца надати Україні далекобійну зброю

Президент України вважає, що після зміни ядерної доктрини в Росії для Німеччини настав час передати Україні далекобійні ракети. Тим часом Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні.
Конфлікти19 листопада 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч)

Дзвінок Шольца Путіну. Чому в Україні критикують таку телефонну дипломатію?

Дзвінок Шольца Путіну. Чому в Україні критикують таку телефонну дипломатію?

Уперше за майже два роки Олаф Шольц та Володимир Путін знову поспілкувались. Йшлося про війну Росії проти України. Як у самій Україні сприйняли телефонний дзвінок німецького канцлера російському президенту.
Конфлікти18 листопада 2024 р.
Більше публікацій