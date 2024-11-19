Шольц обурився декларацією саміту G20: в ній не засудили РФ

Канцлер Німеччини розкритикував підсумкову декларацію саміту G20 у Ріо, оскільки в ній не назвали РФ агресоркою щодо України. Водночас він і далі наполягає на своїй позиції щодо передачі Києву ракет Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 в Ріо-де-Жанейро не засуджується у чітких формулюваннях агресія Росії проти України, повідомляють агенції dpa і Reuters.

Президент Росії Володимир Путін нещадно бомбардує Україну вже 1000 днів, "1000 днів, протягом яких люди страждають від сліпої манії величі, від наміру просто розширити свою країну силою", сказав Шольц наприкінці саміту, цитує dpa. "Цього недостатньо, щоб ці 20 (країн-членів G20. - Ред.) не знайдуть чітких слів про відповідальність Росії в цьому питанні. Я хотів би, щоб було інакше", - продовжив він.

У дев'ятому пункі декларації, яку опублікували у вівторок, 19 листопада, і який стосується України, наголошуються страждання людей, спричинені війною, її негативний вплив на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, ланцюги постачань, макроекономічну стабільність, інфляцію та зростання. У ньому також наголошується на тому, що G20 вітає "всі відповідні і конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до цілей і принципів Статуту ООН для сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між націями". Проте Росія ніде в тексті декларації не називається країною-агресоркою й стороною, яка й далі веде війну проти України.

Шольц й далі відмовляється надати Україні Taurus

Водночас Шольц вчергове підтвердив своє рішення не передавати Україні ракети Taurus. Він пояснив, що велика дальність радіусу дії цих ракет (до 500 кілометрів) створює питання щодо управління цілями. "А це, своєю чергою, означало б рівень участі, який, на мою думку, є неправильним. Ось чому я прямо заявляю, що залишаюся при своєму рішенні не постачати цю зброю", - сказав він, цитує Reuters.

Водночас Шольц додав, що Німеччина залишається найбільшим європейським соратником України.

Читайте також: Габек обіцяє надати Україні ракети Taurus у разі обрання канцлером​​​​​​​