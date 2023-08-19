Шольц: Німецьких солдатів немає і не буде в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що намагатиметься не допустити втягування Німеччини у війну в Україні як сторони конфлікту. "Моє прагнення - цьому запобігти, тому, наприклад, в Україні немає німецьких солдатів - і не буде", - зазначив він у п'ятницю, 18 серпня, у форматі Augsburger Allgemeine Live.

На запитання журналіста про те, якими він бачить перспективи взаємовідносин Берліна і Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі в Кремлі, Шольц відповів: "Хто де сидить (які позиції займає. - Ред.), ми не вирішуємо". "Ми також не плануємо зміну режиму", - зазначив Шольц, додавши, що Путін, однак, боїться, що саме "це наш план".

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"Йому (Путіну. - Ред.) доведеться жити з тим, що поруч із ним перебуває Європейський Союз - як співтовариство відкритих суспільств, ліберальних демократій - і певним чином сподіватися, що свобода - це не вірус", - вказав канцлер ФРН. "Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це - не наша тема", - підкреслив глава уряду Німеччини.

13 серпня Шольц стримано висловився про можливість передачі Україні крилатих ракет Taurus великої дальності. "Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно зважувати кожне окреме рішення, щоб зрозуміти, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - заявив він в ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF.