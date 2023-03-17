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Біньямін Нетаньяху та Олаф Шольц у Берліні
Біньямін Нетаньяху та Олаф Шольц у БерлініФото: Chrisrtian Ditsch/epd
ПолітикаНімеччина

Шольц: Німеччина та Ізраїль поділяють спільні цінності

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Берліна відбувся на тлі підготоввки ізраїльською владою суперечливої судової реформи.

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Німеччину та Ізраїль об'єднують спільні цінності, проте в Берліні стурбовані судовою реформою, яку готують в Ізраїлі. Про це німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив у четвер, 16 березня, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Берліні.

"Як демократичні партнери за цінностями та близькі друзі Ізраїлю, ми стежимо за дискусіями, що точаться, з великою увагою, і не приховуватиму цього - з великою стурбованістю", - сказав він, цитує AFP.

Зі свого боку Нетаньяху запевнив, що Ізраїль залишиться ліберальною демократією. "Демократія в Ізраїлі сильна і жива, ми ні на сантиметр від неї не відступимо", - сказав він. Претензії щодо руйнування його урядом демократії ізраїльський прем'єр назвав "абсурдними" та "безглуздими".

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Пам'ять про Голокост

Того ж дня Шольц і Нетаньяху відвідали меморіал Gleis 17 біля берлінської залізничної станції Груневальд, присвячений початку депортації євреїв до таборів смерті в епоху націонал-соціалізму понад 80 років тому. 

"Постійне зобов'язання Німеччини - протистояти будь-яким формам антисемітизму", - наголосив Шольц. За його словами, безпека Ізраїлю є для Німеччини справою державної ваги.

Судова реформа в Ізраїлі

Судова реформа - один із ключових проєктів нового уряду Ізраїлю, який прийшов до влади наприкінці 2022 року. Після оголошення реформи в країні почалися масові протести.

Нетаньяху та його союзники по коаліції стверджують, що судова реформа покликана відновити баланс між різними гілками влади в Ізраїлі. Критики ж переконані, що вона порушить принцип верховенства права. Опоненти Нетаньяху також вважають, що він хоче уникнути судового переслідування за обвинуваченням у корупції.

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