Шольц не вірить у "значні успіхи" АдН на виборах у Бундестаг

Правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" набирають все більшу підтримку. Втім, канцлер ФРН Олаф Шольц не вірить у їхній довгостроковий успіх.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) впевнений, що правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) не досягне якихось значних успіхів на наступних парламентських виборах. Про це він сказав у п'ятницю, 14 липня, на літній пресконференції у Берліні.

"Я цілком впевнений, що на наступних парламентських виборах (2025 року - Ред.) АдН не покаже результат, який сильно б відрізнявся від попередніх виборів", - цитує Шольца агенція AFP. На виборах 2021 року АдН набрала близько 10 відсотків голосів.

Канцлер наголосив, що "переважна більшість" німців підтримує демократичні партії. Хоча правий популізм знаходиться на підйомі в низці європейських країн, додав Шольц.

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Водночас, за його словами, найкращий спосіб протистояти АдН - "дати громадянам достатні підстави вірити в хороше майбутнє". На переконання Шольца, "зміцнити згуртованість німецького суспільства" допоможуть заходи уряду щодо підтримки домогосподарств та компаній у процесі енергетичного переходу, нове законодавство щодо залучення іноземних кваліфікованих робітників та зусилля щодо обмеження нелегальної міграції.

АдН - критики підтримки України

АдН, заснована в лютому 2013 року, відома передусім своїми антимігрантською позицією. З 2017 року партія представлена у Бундестазі та в 15-ти з 16-ти земельних парламентів Німеччини. За соціологічними опитуваннями, підтримка АдН піднялася до рекордно високого рівня у 18-20 відсотків, випередивши Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) Шольца.

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Нещодавні регіональні вибори у Німеччині принесли АдН нові політичні здобутки. Так, вперше у ФРН політика від АдН було обрано на високу муніципальну посаду - Роберт Зесельманн (Robert Sesselmann) переміг на виборах в окрузі Зоннеберг у землі Тюрингія. Рейтинги партії ростуть попри всі політичні скандали, попри афери з пожертвуваннями, зв'язки з правими екстремістами та ксенофобські висловлювання. А окремі чинні та колишні партійні функціонери неодноразово позитивно відгукалися про фашизм та націонал-соціалізм Адольфа Гітлера.

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну правопопулісти з АдН послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини "розпалюванні війни", а рішення постачати Україні танки Leopard-2 керівництво партії назвало "катастрофічним".

Федеральне відомство з охорони конституції (служба контррозвідки. - Ред.) зарахувала молодіжну організацію АдН до відкрито правоекстремістських угруповань, а вся партія загалом перебуває під наглядом відомства.