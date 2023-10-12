Шольц: Місце Німеччини може бути лише на боці Ізраїлю

Канцлер ФРН запевнив Ізраїль у беззастережній підтримці на тлі атаки бойовиків ХАМАСу. Він застеріг інші країни регіону від ворожих дій щодо Ізраїлю, вказавши, що це стало б помилкою.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив Ізраїль у повній підтримці Німеччини на тлі нападу бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС. "У цей момент для Німеччини є лише одне місце - місце на боці Ізраїлю", - зазначив він, виступаючи з урядовою заявою у Бундестазі у четвер, 12 жовтня.

"Ми проклинаємо насильство терористів найрішучішим чином. Ізраїль має законне право захищати своїх громадян від цього варварського нападу. Безпека Ізраїлю - одна з основоположних державних ідей Німеччини. Наша власна історія, наша відповідальність, яка виросла з Голокосту, роблять боротьбу за існування та безпеку держави Ізраїль віковічним завданням", - наголосив Шольц.

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Загроза розростання конфлікту на Близькому Сході

Канцлер ФРН висловив глибоке занепокоєння загрозою подальшого розростання конфлікту на Близькому Сході та застеріг усіх інших дійових осіб у регіоні від ворожих дій щодо Ізраїлю. "Разом ми закликаємо всіх у регіоні відмовитися від подальших ворожих актів проти Ізраїлю. Наше послання зрозуміле - напад на Ізраїль став би помилкою, яку не можна пробачити", - сказав він.

Особливу увагу канцлер ФРН звернув на південні райони Лівану, де активно діє радикальний рух "Хезболла". Так само, як і ХАМАС, "Хезболла" підтримує тісні зв'язки з Іраном і не визнає права Ізраїлю на існування.

"Хезболла" не повинен втручатися у бойові дії. Це викликало б не лише виправдану та жорстку реакцію з боку Ізраїлю. Ліван, який і так уже дестабілізований згубними діями "Хезболли", опиниться на межі загибелі. Але насамперед виникне загроза спустошливого регіонального конфлікту, яки тягнутиметься до Північної Африки та Ємену. Тому разом із нашими партнерами ми використаємо всі наші канали, щоб запобігти подібному апокаліптичному сценарію", - заявив Шольц.

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Можлива причетність Ірану

Олаф Шольц зазначив, що наразі немає незаперечних доказів того, що Іран "підтримав цей боягузливий напад ХАМАС конкретними та оперативними способами". Але, за словами канцлера ФРН, зрозуміло одне - без іранської підтримки протягом останніх років ХАМАС не був би здатен на таку безпрецедентну атаку ізраїльської територієї.

Канцлер назвав огидним тріумфування керівництва іранського режиму та представників урядів цілої низки інших країн регіону щодо загострення, влаштованого бойовиками ХАМАСу.

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Заборона діяльності ХАМАСу у Німеччині

У своїй урядовій заяві Олаф Шольц також оголосив заборону діяльності ХАМАСу на території Німеччини. Під заборону потрапляє також палестинська мережа "Самідун".

Євросоюз та США вже оголосили ХАМАС терористичним угрупованням. Об'єднання "Самідун", яке називає себе "мережею солідарності із ув'язненими", ще 7 жовтня святкувало на вулицях Берліна напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. "Це огидно. Це нелюдяно. Це суперечить усім цінностям, яким ми віддані як країна. Ми не дивитимемося склавши руки на ненависть і цькування. Ми не потерпимо антисемітизму", - заявив Шольц.

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Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази. Відтоді армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по Сектору Гази з повітря і з моря.

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