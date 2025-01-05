Шольц заперечив твердження про його плани відвідати Москву

Шольц заперечив твердження про його плани відвідати Москву5 січня 2025 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) різко заперечив спекуляції навколо його буцімто майбутнього візиту в Москву до президента РФ Володимира Путіна. Відповідну заяву Шольц зробив у неділю, 5 січня, на початку засідання президії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
"Це неправдиве твердження. Такого не можна робити. Це вкрай непристойно", - цитує Шольца інформаційна агенція Reuters.
За словами канцлера, для таких тверджень немає жодних доказів. "Ніхто не може повідомити про те, про що хтось тільки подумав би", - пояснив Шольц.
Політик-опозиціонер видалив допис про нібито плани Шольца
Напередодні зовнішньополітичний експерт опозиційного Християнського-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) написав у соціальній мережі X: "Нам слід бути готовими до несподіванок виборчої кампанії". За його словами, з'являється дедалі більше ознак того, що "до 23 лютого (виборів у Німеччині. - Ред.) Шольц поїде до Москви, тобто зустрінеться з Путіним".
У СДПН закликали Кізеветтера видалити допис і публічно вибачитися перед Шольцом. Тим часом речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) повідомив у коментарі групі видань RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), що уряд вживатиме юридичних заходів у відповідь на твердження Кізеветтера. "Наразі готуються юридичні кроки", - запевнив він.
На момент написання новини пост Кізеветтера вже видалений.
Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку
Шольц запевнив, що Німеччина - найактивніший союзник України в Європі та залишатиметься таким і надалі. "Україна мусить бути в змозі захистити себе від російської агресії, а це означає, що ми підтримуватимемо її в цьому", - наголосив він.
Канцлер зауважив, що під час останньої телефонної розмови з Путіним чітко дав зрозуміти, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. "Росія не мусить розраховувати на те, що підтримка України якоїсь миті зменшиться", - зазначив він.