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ПолітикаНімеччина

Шольц заперечив твердження про його плани відвідати Москву

Валерій Сааков
5 січня 2025 р.

Твердження про заплановану зустріч Олафа Шольца з Володимиром Путіним у Росії є "неправдивим", запевнив сам канцлер Німеччини. Тим часом опозиційний німецький політик, який заявив про це, уже видалив свій допис.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Soeren Stache/Photoshot/picture alliance

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) різко заперечив спекуляції навколо його буцімто майбутнього візиту в Москву до президента РФ Володимира Путіна. Відповідну заяву Шольц зробив у неділю, 5 січня, на початку засідання президії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

"Це неправдиве твердження. Такого не можна робити. Це вкрай непристойно", - цитує Шольца інформаційна агенція Reuters.

За словами канцлера, для таких тверджень немає жодних доказів. "Ніхто не може повідомити про те, про що хтось тільки подумав би", - пояснив Шольц.

Політик-опозиціонер видалив допис про нібито плани Шольца

Напередодні зовнішньополітичний експерт опозиційного Християнського-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) написав у соціальній мережі X: "Нам слід бути готовими до несподіванок виборчої кампанії". За його словами, з'являється дедалі більше ознак того, що "до 23 лютого (виборів у Німеччині. - Ред.) Шольц поїде до Москви, тобто зустрінеться з Путіним".

У СДПН закликали Кізеветтера видалити допис і публічно вибачитися перед Шольцом. Тим часом речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) повідомив у коментарі групі видань RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), що уряд вживатиме юридичних заходів у відповідь на твердження Кізеветтера. "Наразі готуються юридичні кроки", - запевнив він.

На момент написання новини пост Кізеветтера вже видалений. 

Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку

Шольц запевнив, що Німеччина - найактивніший союзник України в Європі та залишатиметься таким і надалі. "Україна мусить бути в змозі захистити себе від російської агресії, а це означає, що ми підтримуватимемо її в цьому", - наголосив він.

Канцлер зауважив, що під час останньої телефонної розмови з Путіним чітко дав зрозуміти, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. "Росія не мусить розраховувати на те, що підтримка України якоїсь миті зменшиться", - зазначив він.

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