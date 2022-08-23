Шольц і Трюдо домовилися про подальшу допомогу Україні

Німеччина і Канада під час візиту канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Монреалю у понеділок, 22 серпня, домовилися про тіснішу співпрацю в енергетичному секторі та пообіцяли Україні подальшу допомогу в протистоянні військовому вторгненню Росії.

Про постачання сировини замість російської

Однією з головних цілей триденної поїздки, яку Шольц здійснює у супроводі віцеканцлера та міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck) та великої делегації представників ділових кіл, є значне зміцнення економічних відносин з Канадою, досягнення домовленості між ФРН та Канадою про постачання в Німеччину енергоносіїв та сировини. Водночас основна увага приділяється тісній кооперації в галузі виробництва та транспортування зеленого водню. Крім того, обговорюється питання постачання з Канади до Німеччини скрапленого природного газу (СПГ), а також таких мінералів та металів, як нікель, кобальт, літій та графіт.

Щодо СПГ, то прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв, що питання про його експорт в ЄС через Атлантику буде вивчено. За його словами, однією з проблем, пов'язаних із постачанням СПГ, є недостатній рівень інвестицій в інфраструктуру. "Однак ми розглядаємо всі варіанти, щоб допомогти німцям та європейцям у короткостроковій перспективі, оскільки цієї зими вони зіткнуться з реальною проблемою", - заявив Трюдо на спільній із Шольцем пресконференції в понеділок у Монреалі. Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю, додав він.

Про підтримку України

Говорячи на брифінгу в Монреалі про допомогу Україні, Шольц наголосив, що повоєнне відновлення цієї країни є "важливим завданням, у якому світова спільнота має своєчасно визначити правильний курс". Він наголосив, що відновленням країни потрібно займатися вже зараз, під час війни. Крім того, за його словами, важливим завданням залишається забезпечення постачання зброї на схід України.

Канцлер ФРН також подякував Канаді за рішення зробити виняток із санкцій та повернути до Європи після обслуговування турбіну для "Північного потоку". "Це було важливе рішення. Тому що воно оголило стратегію Путіна (президента Росії - Ред.), спрямовану на поділ союзників, на те, щоб вплинути на підтримку України". Росія не є надійним діловим партнером, продовжив канцлер, нагадавши, що Москва скоротила постачання газу по всій Європі, посилаючись на технічні причини. "От чому важливо, щоб ми не потрапили у пастку Путіна, трималися разом і були єдині", - зазначив Шольц.

З Монреалю Шольц і Хабек прямують до Торонто для участі у німецько-канадській конференції представників ділових кіл, а потім - до Ньюфаундленду для обговорення питання про постачання зеленого водню.

Читайте також: Високі ціни на енергоносії: чи загрожують Німеччині соціальні заворушення?