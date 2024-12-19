Шольц і Трамп: Війна РФ проти України триває занадто довго

Війна Росії проти України триває надто довго і важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру, погодилися лідери США та ФРН.

У четвер, 19 грудня, відбулася телефонна розмова між новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

"У центрі розмови були виклики політиці безпеки в Європі. Вони погодилися, що війна Росії проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру", - повідомила пресслужба фдерального уряду. Також канцлер зауважив, що продовжуватиме підтримувати Україну в захисті від РФ стільки, скільки буде потрібно.

Як наголосив Шольц у X, Україна може розраховувати на Німеччину. "Сьогодні під час моєї телефонної розмови з новообраним президентом США Трампом ми погодилися з важливістю виходу на шлях до чесного і справедливого миру для України якнайшвидше. Україна може розраховувати на Німеччину", - написав канцлер ФРН у соціальній мережі Х.

Трамп про розмову з Шольцом поки не повідомляв.

У Трампа є "дуже хороший план" щодо України

Нагадаємо, 16 грудня Трамп висловив готовність обговорити завершення війни Росії проти України з президентами України й РФ - Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Раніше в інтерв'ю журналу Time, опублікованому минулого тижня, Трамп запевняв, що він має "дуже хороший план", як допомогти, але якщо він розкриє той план зараз, "він стане майже марним".

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запевняв, що Україна ще не готова до перемовин з РФ.

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