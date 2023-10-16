Шольц і Байден збираються відвідати Ізраїль - ЗМІ

Олаф Шольц планує відвідати Ізраїль вже у вівторок, повідомляють німецькі ЗМІ. Деталі візиту Джо Байдена ще обговорюються.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує відвідати Ізраїль у вівторок, 17 жовтня, повідомила телекомпанія ntv з посиланням на джерела в уряді ФРН в понеділок, 16 жовтня.

Речник уряду наразі не прокоментував плани цієї подорожі, зауважує Reuters.

Своєю чергою Sky News пише, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив відвідати країну президента США Джо Байдена, наразі країни обговорюють можливість такого візиту.

Минулого тижня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) і державний секретар США Ентоні Блінкен вже відвідали Ізраїль, а також низку інших країн регіону, щоб запобігти переростанню зіткнень між цією державою і палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС у війну більшого масштабу і виявити солідарність з народом Ізраїлю.

Бербок під час візиту заявила, що ХАМАС "узяв у заручники все населення" Гази і закликала звільнити полонених, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Своєю чергою Блінкен запевнив ізраїльських партнерів у непохитній підтримці США у протистоянні терористам ХАМАСу, однак зазначив, що палестинці також мають "законні прагнення", які аж ніяк не представляють ісламістські бойовики.

Президент України Володимир Зеленський також хоче відвідати Ізраїль.