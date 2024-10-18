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Шольц і Байден про підтримку України: Не можна розслаблятися

Жан Рофе | Степан Смишляєв
18 жовтня 2024 р.

Під час зустрічі у Берліні Джо Байден і Олаф Шольц запевнили, що надалі підтримуватимуть Україну у війні проти РФ. Канцлер ФРН вважає, що Володимир Путін "не зможе витримати цю війну".

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Джо Байден і Олаф Шольц під час зустрічі в Берліні
Джо Байден і Олаф Шольц запевнили, що надалі підтримуватимуть Україну у війні проти РФФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Перед двосторонніми перемовинами у Берліні у п'ятницю, 18 жовтня, президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову запевнили  у непохитній підтримці України у її війні проти Росії.

 "Нас чекає важка зима, і ми не повинні розслаблятися, нам не можна втомлюватися", - наголосив Байден на пресконференції з Шольцом. Він додав, що необхідно продовжувати підтримку доти, доки "Україна не здобуде справедливого і сталого миру".

Хоча ціна цього, ймовірно, буде значною для західних союзників, "вона тьмяніє в порівнянні з ціною за життя у світі, де переважає агресія, де великі держави нападають і залякують дрібніші просто тому, що можуть", зазначив президент США.

Своєю чергою канцлер ФРН заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. "Путін прорахувався. Він не зможе витримати цю війну", - сказав Шольц.

Водночас він застеріг Північноатлантичний альянс (НАТО) від прямої участі у конфлікті, "щоб ця війна не перетворилася на ще більшу катастрофу".

Шольц також подякував Байдену за "тісні та довірчі" відносини між Вашингтоном і Берліном у ці "дуже складні часи". Президент США своєю чергою висловив вдячність канцлеру та уряду ФРН за "невтомну" роботу над тим, щоб Україна перемогла у розв'язаній Росією війні, а президент РФ Володимир Путін програв.

Байден і Шольц розраховують на припинення вогню у Секторі Гази

Лідери Німеччини та США також привітали ліквідацію ватажка палестинського радикального угруповання ХАМАС Яхьї Сінвара, вбитого Армією оборони Ізраїлю у Секторі Гази.

Байден назвав це "моментом справедливості", заявивши, що на руках Сінвара "кров ізраїльтян, палестинців, американців, німців та багатьох інших". Він розповів, що закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху використати цей момент як "шанс стати на шлях до миру, до кращого майбутнього в Секторі Гази без ХАМАСу".

Шольц також висловив сподівання, що "тепер відкриються конкретні перспективи для припинення вогню та досягнення угоди про звільнення заручників у Газі". Він наголосив: "Ізраїль має право на самооборону. Для мене важливо сказати це дуже чітко. Ми стоїмо на боці Ізраїлю".

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