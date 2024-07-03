Шольц: ФРН не підтримає припинення вогню під егідою Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкинув можливість припинення вогню в Україні під егідою Росії. "З моєї точки зору, припинення вогню, яке передбачає капітуляцію України - це те, що ми, як Німеччина, ніколи не маємо підтримувати", - заявив Шольц у середу, 3 липня, під час відповідей на запитання депутатів Бундестагу.

Те, що це не абстрактне питання, "очевидно з цієї дивної мирної пропозиції від пана Путіна", пояснив канцлер. "Він сказав, що готовий погодитися на припинення вогню, якщо Україна погодиться на подальші анексії, так би мовити, за так", - цитує Шольца агенція dpa. За словами Шольца, Путін не має наміру закінчувати свою агресивну війну.

Також Шольц дав "гарантію" депутатам Бундестагу, що Німеччина не стане стороною війни. На відповідне запитання він відповів ствердно: "Так, я даю таку гарантію. Це те, що я відстоюю як канцлер".

Нагадаємо, 14 червня Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, а також демілітаризацію і денацифікацію України".

Ці "мирні пропозиції" Путіна відразу розкритикували Україна та її партнери.