Шольц: ЄС має й надалі підтримувати Україну

Країни-члени ЄС повинні і далі спільно надавати допомогу Україні, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц. Втім використання для цього додаткових коштів не є рішенням у довгостроковій перспективі, вважає він.

Європейський Союз повинен спільно продовжувати фінансову підтримку України в майбутньому, втім використання додаткових коштів не є рішенням у довгостроковій перспективі, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу у Бундестазі у четвер, 19 жовтня, пише агентство Reuters.

"У нас тут є чітка позиція - цю допомогу для України, для фінансової стабільності країни, ми повинні надавати спільно, як європейці", - сказав Шольц. Водночас канцлер додав, що "це все не може бути вирішено за допомогою додаткових коштів". Як пише агентство, Шольц вважає за необхідне переглянути пріоритети в бюджеті ЄС.

Шольц розкритикував Путіна

Крім того, у своєму виступі канцлер Німеччини розкритикував президента Росії Володимира Путіна за згадки про жертви серед цивільного населення в конфлікті між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, яке в США, ЄС та Ізраїлі визнане як терористичне.

"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент звідусіль попереджає, що можуть бути жертви, цивільні жертви військових протистоянь. Більш цинічного, ніж це, годі й шукати", - сказав Шольц німецьким законодавцям.

5 жовтня після зустрічі з Шольцем президент України Володимир Зеленський оголосив, що ФРН працює над відправкою в Україну ще одного зенітного ракетного комплексу Patriot. За словами канцлера Німеччини, це те, що найбільше потрібно напередодні зими та можливого поновлення атак РФ по енергоінфраструктурі України.

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