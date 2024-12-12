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КонфліктиУкраїна

Шольц: Дзвінок Путіну був неприємним, але готовий повторити

Олександр Куницький
12 грудня 2024 р.

Канцлер ФРН наполягає на необхідності продовжувати діалог з Кремлем, щоб наголосити на підтримці України та закликати Путіна вивести війська. Попередню розмову він назвав "такою, що розчаровує", але готовий її повторити.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що готовий знову говорити з Володимиром ПутінимФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкритий для подальшого діалогу з Кремлем, попри критику, яка звучала на його адресу після недавнього телефонного дзвінка президенту РФ Володимиру Путіну. Розмова з Путіним була неприємною, але він готовий її повторити, заявив Шольц в ефірі телеканалу RTL у середу, 11 грудня.

"Це має статися, і я зроблю це знову. Але не варто плекати ілюзій щодо цього", - додав очільник німецького уряду. Він назвав діалог із Путіним "таким, що розчаровує", тому що той "просто ще раз повторив усі свої формули".

Водночас, на думку Шольца, ця розмова була необхідною, зокрема і щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на ослаблення підтримки, яку Німеччина надає Україні. Крім того, необхідно було знову закликати Путіна вивести війська з України, щоб створити фундамент для припинення війни, вважає він.

Перша за два роки розмова Шольца та Путіна

Розмова Шольца з Путіним відбулась 15 листопада вперше за майже два роки. Канцлер ФРН засудив війну Росії проти України та закликав Путіна припинити її і вивести війська.

Також Шольц сказав Путіну, що жодної з поставлених тим цілей у цій війні не вдалося досягнути та запевнив, що "підтримка України носитиме довгостроковий характер і російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь", розповіли тоді DW джерела в урядових колах Німеччини.

У Кремлі за підсумком розмови заявили, що Путін і Шольц провели "відвертий обмін думками" щодо України. Як ідеться у заяві офісу прсійського президента, Путін сказав, що можливі домовленості щодо припинення війни повинні враховувати інтереси Росії та базуватися на "нових територіальних реаліях".

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Своєю чергою президент України Володимир Зеленський назвав розмову "скринькою Пандори", припускаючи, що це потягне за собою нові контакти світових лідерів з Путіним. На його думку, це грає на користь Росії, адже послаблює її ізоляцію, проте не принесе результатів.

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