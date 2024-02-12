Що відомо про смерть українського баскетболіста у Німеччині

Уранці понеділка, 12 лютого, українські ЗМІ та соцмережі облетіла новина про смертельний напад у Німеччині на 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який грав за молодіжну команду (U-19) клубу ART Giants з Дюссельдорфа. Першою про інцидент у неділю, 11 лютого, повідомила Федерація баскетболу Києва. Там зазначили, що напередодні ввечері на Єрмакова, а також іншого українського гравця клубу Артема Козаченка, "напали з ножами на вулиці". "Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашими хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації", - повідомили у Федерації.

Українські підлітки стали учасниками конфлікту в Обергаузені

Подробиці інциденту за участі українських підлітків стали відомі лише в понеділок. За даними поліції та прокуратури міста Ессен, юнаки стали учасниками конфлікту двох груп підлітків в місті Обергаузен на заході Німеччини. "Внаслідок тілесного конфлікту четверо осіб зазнали тяжких травм, імовірно, внаслідок ножових поранень", - ідеться у спільному повідомленні прокуратури та поліції. Слідча група в управлінні поліції Ессена розпочала розслідування та вже затримала двох підозрюваних. Ними виявилися юнаки віком 15 та 14 років, обидва неодноразово потрапляли в поле зору кримінальної поліції, йдеться в повідомленні. Зрештою суд видав ордер на арешт лише одного з них - 15-річного німця турецького походження з міста Гельзенкірхен. Прокуратура закидає йому замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Підозри щодо іншого підлітка виявилися недостатньо обґрунтованими.

За даними поліції, конфлікт розпочався з вербальної суперечки в міському автобусі, що їхав у центр Обергаузена. Коли підлітки вийшли з нього на одній із центральних площ міста, непорозуміння переросли в бійку. Внаслідок цього четверо підлітків зазнали поранень, імовірно, через удари ножем. Окрім українців, жертвами поранень стали 14-річний сирієць та 13-річна німкеня ліванського походження. Усіх їх доставили в лікарню. Німецький таблоїд Bild повідомив, що, за інформацію видання, українців начебто спровокували. А коли ті вийшли з автобуса, аби пересісти на потяг, "на них одразу ж напали". Звідки у видання така інформація, у повідомленні не уточнюється.

Скріншот сторінки у Facebook клубу ART Giants Düsseldorf Фото: ART Giants Düsseldorf/Facebook

Мотиви нападу на українського баскетболіста невідомі

Офіційної інформації щодо мотивів злочину на даний момент немає. У Федерації баскетболу Києва висловили припущення, що напад на українських спортсменів стався "просто за те, що вони - українці". На запитання DW щодо можливого підґрунтя злочину у поліції Ессена лише зазначили, що розслідування щодо цього "триває на повний хід".

В українському МЗС повідомили, що взяли "на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині" та що генеральне консульство України в Дюссельдорфі вже провело переговори з очільником поліції Ессена. Там також повідомили, що інший постраждалий внаслідок ножових ударів українець перебуває в стабільному стані. "Загроз його життю немає", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

У баскетбольному клубі ART Giants заявили, що скорбують через смерть Єрмакова. "Українець, якому було лише 17 років, був твердою частиною нашої молодіжної команди у Бундеслізі U-19, номінантом на участь у національній збірній Німеччини U18 та навіть час від часу грав із нашими профі", - йдеться в повідомленні клубу на сторінці у Facebook. За даними клубу, Єрмаков у липні 2023 року переїхав до Дюссельдорфа, рятуючись від війни в Україні, та мав хороші стосунки з тренерами, іншими гравцями та друзями. У клубі зазначили, що не можуть на даний момент робити жодних заяв щодо причин смерті українця.

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