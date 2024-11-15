Шмигаль: З грудня від мобілізації бронюватимуть через "Дію"

Новий порядок бронювання від мобілізації діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, передбачений перехідний період до 28 лютого, повідомив прем'єр-міністр України.

Кабінет міністрів України оновив критерії бронювання від мобілізації та критерії, відповідно до яких підприємства можуть отримати статус критичних. Про це у п'ятницю, 15 листопада, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигальв дописі у Telegram.

За його словами, був проведений анонсований аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, і який виявив "низку проблемних моментів, які потрібно усунути".

Що передбачають нові критерії

Як повідомив Шмигаль, тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із міністерствами оборони та економіки.

Для представників приватного сектора обов'язковими пунктами для бронювання працівників стануть відсутність боргів перед бюджетом та зарплатний критерій.

"Нарахована середня зарплата на підприємстві й у заброньованого працівника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - заявив Шмигаль.

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Новий порядок діятиме з 1 грудня

Оновлений порядок передбачає, що бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію", наголосив Шмигаль. Більш того, щомісяця відбуватиметься моніторинг підприємств та організацій щодо їхньої відповідності всім критеріям критичності, вказав він.

"Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", - заявив Шмигаль.

Перевірка статусу критично важливих підприємств

Міністерство оборони України 9 жовтня оголосило аудит критичних підприємств на предмет бронювання через стрімке зібльшення кількості заброньованих від мобілізації. "Різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців - зростання вдвічі", - констатував тоді перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Згодом на сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації принаймні до 15 листопада. "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних", - йшлося у повідомленні на сайті "Дії".

26 жовтня уряд погодив часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних на підприємствах. Працівники, які отримали статус заброньованих від мобілізації до 31 травня 2024 року, отримали можливість безперешкодно продовжити бронювання на аналогічний термін.