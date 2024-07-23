Уряд: Перший транш з доходів від активів РФ надійде у липні

До кінця поточного місяця Україна має отримати близько 1,5 мільярда євро з доходів від заморожених активів РФ. Ці гроші мають піти на закупівлю озброєння й розвиток українського ВПК, повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує надходження першого траншу від доходів заморожених російських активів вже в липні. "Ще один ресурс, на який очікуємо - це доходи від заморожених російських активів. Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна їхня частина, обіцяє зробити перший внесок (обсягом) майже 1,5 мільярда євро вже цього місяця", - заявив в ході засідання уряду у вівторок, 23 липня, Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

За його словами, ці гроші будуть спрямовані на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток оборонно-промислового комплексу.

Крім того, наголосив Шмигаль, "Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону" України. "Це буде відповідально, чесно та справедливо", - переконаний він.

Анонсована фінансова допомога Заходу

Водночас Шмигаль уточнив також, що український уряд ухвалив про залучення гранту на 3,9 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Гроші надійдуть через структури Світового банку, уточнив Шмигаль.

Уряд спрямує ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Надходження гранту очікується "вже найближчим часом", повідомив український прем’єр.

Окрім того, в українському уряді повідомили, що сподіваються отримати наступний транш від Євросоюзу в рамках програми Ukraine Facility уже в вересні, повідоми очільник Кабміну. "Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Йдеться про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах. Розраховуємо на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 мільярда євро вже у вересні цього року", - уточнив Шмигаль.

Реструктуризація держборгу - істотне полегшення боргового тягаря

Також Шмигаль згадав і нещодавно досягнуту угоду з власниками євробондів України щодо реструктуризації частини зовнішнього боргу України. "Завдяки досягнутим домовленостям Україна зекономить на виплатах 11,4 мільярда доларів протягом лише трьох наступних років", - пояснив український прем’єр.