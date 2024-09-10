Шмигаль: Україна у 2024 подвоїла обсяг виробництва зброї

Лише цього року Україна законтрактувала виготовлення мільйона безпілотників, повідомив Шмигаль. Робота ведеться і над виробництвом снарядів для артилерії.

За перші вісім місяців поточного року обсяг виробництва вітчизняної зброї збільшився у два рази у порівнянні з 2023 роком. Про це у вівторок, 10 вересня, у Києві заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками роботи уряду в 2024 році.

За його словами, лише цього року законтрактовано виготовлення мільйона дронів. Ведеться також робота з виробництва артилерійських снарядів, додав прем'єр. У цьому питанні визначну роль відіграють партнери України, які купують зброю українського виробництва для Збройних сил України.

Так, за даними Шмигаля, вже реалізовано перші подібні контракти з Данією. Нові іноземні підприємства ВПК "з'являються десятками", сказав прем'єр. За його словами, однією з моделей співпраці у цьому є створення "спільних підприємств", які з'являються в Україні та сусідніх державах та фінансуються закордонними інвесторами.

Дефіцит бюджету на ЗСУ через нереалістичні прогнози

Водночас український прем'єр визнав проблему дефіциту бюджетних коштів на потреби армії. Причиною того він назвав нереалістичність прогнозів тривалості війни.

"Коли ми планували бюджет 2024 року, один із прогнозів МВФ (Міжнародного валютного фонду. - Ред.) був, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно були заплановані ті військові витрати, які є. Але триває мобілізація і потрібне фінансування", - констатував Шмигаль. За його словами, на забезпечення одного військового потрібно 1,2 мільйона гривень бюджетних коштів. Наразі дефіцит на потреби ЗСУ становить 500 мільярдів гривень, додав він.

"Зараз іде дискусія з МВФ, як ми маємо це проходити. Одне із джерел - збільшення військового збору і справедливого його розподілу. Це пропозиція Кабміну. Переконаний, що профінансуємо нашу армію без затримок", - запевнив глава українського уряду.

Крім того, "подушкою безпеки" наступного року, за його словами, мають стати 50 мільярдів доларів конфіскованих російських активів, на які "ми розраховуємо".

"Вони мають бути безпроцентними і безповоротними", - сказав Шмигаль. Загальня сума заморожених російських активів становить 300 мільярдів доларів, частина з яких може бути передана Києву у вигляді грантів від G7, додав він.

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Нагадаємо, як заявив у серпні президент Володимир Зеленський, Київ успішно випробував балістичну ракету вітчизняного виробництва.

Також ЗСУ вперше застосували в бою ракету-дрон дальнього радіусу дії українського виробництва "Паляниця", яку представили у День незалежності. "Паляниця" має турбореактивний двигун, запускається з наземної платформи, обладнана кількома системами наведення та коштує набагато менше за аналоги.