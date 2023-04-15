Шмигаль: Україна єдина зі США щодо контрнаступу

Сполучені Штати та Україна мають спільну позицію щодо контрнаступу, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Він анонсував також нову допомогу від партнерів.

Київ і Вашингтон залишаються єдиними в питанні підготовки до контрнаступу, незважаючи на витік секретних документів Пентагона. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до США.

"Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що переможемо в цій війні. Ми звільнимо наші території", - сказав він в інтерв'ю CNN, оприлюдненому 14 квітня.

Шмигаль наголосив, що Україна і США єдині в таких питаннях, як військова підготовка, постачання боєприпасів і озброєння, зокрема ракет великої дальності.

Водночас український прем'єр не відповів на запитання CNN, чи обговорював він з офіційними особами США масштабний витік у вільний доступ документів американської розвідки, у яких містяться дані про поставки західної військової допомоги, вразливість української протиповітряної оборони та чисельність українських підрозділів на фронті.

Раніше CNN із посиланням на українські джерела стверджувало, що через витік Україні довелося нібито вже змінити деякі військові плани.

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Допомога з Європи на п'ять мільярдів доларів

Під час візиту у Вашингтон українська сторона домовилася про нову підтримку від країн Великої Сімки, повідомив український прем'єр. За його словами, Київ очікує на додаткову підтримку в понад п'ять мільярдів доларів. "Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією", - написав Шмигаль у своєму Telegram.

Окрім того Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на один мільярд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди, запевнив Шмигаль. За його словами, Швейцарія надасть Україні 1,8 мільярда франків протягом наступних шести років.

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