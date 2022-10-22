Шмигаль попереджає про "міграційне цунамі" через удари РФ

241-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 22 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 22 жовтня (час київський).

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Унаслідок суботніх російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, наразі без електропостачання залишається загалом понад 1,4 мільйона абонентів в семи областях, повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі. "Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500", - написав посадовець. На тлі цього Тимошенко нагадав громадянам про необхідність украй ощадливо споживати електроенергію.

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Подальші можливі поставки зброї з Німеччини до України обговорить міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це у суботу повідомив речник міністерства оборони ФРН. Він зазначив, що зустріч заплановано на вівторок, 25 жовтня, у Берліні. "Подальша військова підтримка Німеччини також буде темою обговорення", - наголосив речник, цитує AFP.

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Об'єкт енергетики у Луцьку отримав критичні руйнування внаслідок російського ракетного удару у суботу, повідомив мер міста Ігор Поліщук. "Наразі його відновлення неможливе. За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101", - написав він у Telegram.

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У суботу близько 12:00 години в Бериславському районі Херсонщини було збито ударний вертоліт окупантів Ка-52, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Шмигаль попереджає про гуманітарну катастрофу через удари РФ

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль застерігає від нової масштабної хвилі українських біженців в Європі через російські удари по критичній інфраструктурі країни. "Якщо не буде електроенергії, не буде опалення й не буде води в Україні, це може викликати нове міграційне цунамі", - зауважив голова українського уряду в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шмигаль наголосив, що Росія своїми атаками на цивільну інфраструктуру прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні. У цьому зв'язку прем'єр закликав Німеччину невідкладно надати Україні набої для системи протиракетної оборони IRIS-T, яка, за словами Шмигаля, "вже врятувала дужу й дуже багато людських життів".

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Не зволікати з ухваленням рішення щодо надання систем ППО Україні закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так він прокоментував ранкові ракетні атаки росіян на українську інфраструктуру. "Субота в Україні починається з залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав він у Twitter.

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У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики у зв'язку з ранковими атаками росіян, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "У нашій області почалися аварійні відключення електрики. Енергосистема країни не витримує навантаження після ранкових ударів росіян. Тотальна економія! Це необхідність. Вона має стати правилом нашого життя. Для кожної сім'ї, кожного підприємства, кожного міста і села. Вимикайте все, що можливо. Максимально економте, щоб мати електрику завтра", - написав чиновник у Telegram.

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Російські сили завдали у суботу повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Волинській області, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

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МЗС Ірану рішуче засудило вимогу Німеччини, Франції та Великобританії розслідувати постачання Тегераном безпілотників до Росії. "Уряд Ісламської республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси і забезпечити права благородного іранського народу, залишає за собою право відповісти на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - йдеться у заяві речника міністерства у суботу, цитує Reuters. Як відомо, Іран заперечує, що постачає Росії дрони-камікадзе типу Shahed-136.

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Українські військові в суботу вранці знищили 18 крилатих ракет російських окупантів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Масований ракетний обстріл території України було націлено на об'єкти критичної інфраструктури в різних областях. "Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього - 16 пусків", - повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram. Повідомляється, що зенітними ракетними підрозділами ЗСУ та мобільно-вогневими групами знищено 18 з 33 крилатих ракет: 13 Х-101 і п'ять "Калібрів".

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Масштаб пошкоджень, завданий українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетними ударами у суботу, співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Про це повідомили у Національній енергетичній компанії "Укренерго". У зв'язку з цим наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У повідомленні зазначається, що ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення, щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) просять міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) виділити значно більше коштів на військову підтримку України наступного року. Про це у суботу, 22 жовтня, із посиланням на відповідне звернення Бербок та Ламбрехт пише видання Der Spiegel. Міністерки вважають за необхідне задіяти 2,2 мільярда євро для допомоги Києву. Тільки з таким бюджетом Німеччина зможе "конкретно і відчутно взяти на себе відповідальність", на яку від неї очікують її "міжнародні партнери", йдеться в листі двох німецьких міністерок.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг від необдуманих кроків під час війни Росії проти України. На його думку, ця війна не повинна перерости у світову війну, але таку небезпеку не слід повністю відкидати. "Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО", - наголосив Шольц в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag. Він зауважив, що Німеччина надає найбільшу після США підтримку Україні - фінансову, гуманітарну та військову.

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У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київщини заплановані в суботу заходи з виявлення та за необхідності знищення вибухонебезпечних предметів, повідомили у Київській ОВА. "Просимо жителів області зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

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У результаті російських ракетних ударів у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. "На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок", - написав він у Telegram.

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Російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро, а також завершили будівництво мосту з цивільних барж поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні, повідомляє розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму новому щоденному звіті. Використання цивільних барж, ймовірно, дає Росії додаткові матеріальні та логістичні переваги, оскільки вона вже втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу від початку вторгнення, зазначають у відомстві. Росія намагатиметься швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки мостів у випадку пошкоджень, оскільки збройні сили РФ та пункти пропуску через річку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску на херсонському напрямку.

Влучання у енергооб'єкти

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Зранку російські окупанти завдали два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, повідомив голова ОВА Максим Марченко. У результаті цих ударів у декількох населених пунктах Одеського району немає світла.

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Російські сили завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Він також повідомив про проблеми з енергопостачанням в області й закликав мешканців області економити електроенергію.

++10.30++

Кілька російських ракет, що летіли на Київ, було збито в області силами протиповітряної оборони, повітряна тривога триває, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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У Луцьку російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетики, повідомив мер міста Ігор Поліщук. "Прильоти в об'єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води", - написав чиновник у Telegram.

++09.45++

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль підтвердив влучання на території області внаслідок російських ударів у суботу. Подробиць чиновник не навів.

++09.37++

У Києві з 8:38 суботи розпочалися стабілізаційні відключення світла, повідомили у компанії "ДТЕК Київські електромережі". У компанії запевняють, що докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. "Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться у повідомленні. У компанії також надали посилання, за яким можна ознайомитися з графіком відключень.

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Хмельницький залишився без електропостачання, у міській раді закликали хмельничан зробити запаси води, бо за годину вона також зникне.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони в області.

ISW: Росіяни можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС

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Почалося відведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжувати відступ протягом наступних кількох тижнів. Він може ускладнитись, якщо українські війська вирішать атакувати. Таку оцінку дає американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті у суботу вранці. Російські збройні сили, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити відступ і перешкодити українським силам переслідувати їх під час відступу вглиб Херсонської області.

Президент РФ Володимир Путін 21 жовтня підписав наказ про створення "координаційної ради" при уряді Росії для покращення взаємодії федеральних сил у воєнний час. Російський лідер створює умови для продовження Кремлем затяжної війни високої інтенсивності із застосуванням звичайних озброєнь, констатують аналітики. Путін продовжує демонструвати готовність заплатити високу ціну за невдоволення всередині країни, щоб досягти військового рішення у війні, яку він розпочав, на своїх умовах. При цьому російський лідер своїми діями показує явну незацікавленість у якихось серйозних поступках чи переговорах про припинення вогню, які могли б призвести до сталого миру, зазначають у ISW.

++09.25++

У Telegram-каналах повідомляють також про вибухи у Рівному, Львові, Луцьку у Ковелі Волинської області та у Хмельницькій області. Повідомляється також про проблеми з енергопостачанням.

++09.19++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попередив, що використання Росією ядерної зброї буде розцінено як "акт ворожнечі проти людства", передає агенція AFP. Він зазначив, що брязкання зброєю президентом РФ Володимиром Путіним викликає "глибоке занепокоєння". "Погроза Росії застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою миру та безпеці міжнародного співтовариства і є абсолютно неприйнятною", - сказав Кісіда, який очолює уряд єдиної країни, що в своїй історії зазнавала ядерного удару.

++09.08++

Компанія Maxar Technologies оприлюднила ЗМІ супутникові знімки , які свідчать про те, що біля міста Гірське Луганської області російські окупанти спорудили чотири ряди цементних протитанкових пірамід, за якими викопали рів.

++08.59++

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляє про роботу ППО в області. "Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав Кулеба в Telegram в суботу вранці.

++08.57++

У ніч на суботу над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони було збито десять безпілотників-камікадзе типу Shahed-136, повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

++08.45++

Вранці у суботу майже по всій території України лунають сигнали повітряної тривоги. Її оголошено у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях України. За словами очевидців, у Київській, Одеській та Чернігівській областях чути вибухи.

Генштаб: Ворог готує Херсон до вуличних боїв

++08.33++

Протягом минулої добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу.

Що відбувається в Херсоні: "псевдовлада" евакуює мешканців To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Протягом доби сили РФ завдали 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів: зокрема, Харків, Куп'янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар'їнка, Зеленопілля Донецької області, Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

За інформацією ГШ, у Білорусі між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Також, за наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. "Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - зазначається у повідомленні.

++08.25++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 особи, ще 10 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу - у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в Telegram у суботу вранці.

++08.15++

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів, повідомляє пресслужба постійного представництва ОАЕ в ООН. "Міжнародна спільнота має активізувати свою підтримку для полегшення страждань цивільних осіб та забезпечення задоволення їх основних потреб. З цією метою раніше цього тижня ОАЕ оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів США", - сказано в повідомленні, опублікованому в ніч на суботу.

++07.50++

У ніч на суботу російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Постраждали дві громади - Марганецька та Нікопольська. "Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів" - написав чиновник. Внаслідок обстрілів обірвано лінії електропередач, майже тисяч родин лишилася без світла. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

++07.35++

Німеччина, Франція, Великобританія та США у п'ятницю закликали ООН провести "неупереджене" розслідування ймовірного використання Росією іранських безпілотників у війні проти України. Берлін, Париж і Лондон у спільному листі генсеку ООН висловили "глибоке занепокоєння передачею іранських дронів Росії", яка "використовує ці БПЛА для атак на цивільну інфраструктуру та міста в Україні, що призводить до загибелі мирних жителів, які ні в чому не винні".

У свою чергу, Вашингтон вважає, що "ООН має розслідувати кожне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН". "Ми не повинні дозволяти Росії та іншим країнам перешкоджати виконанню ООН взятих на себе зобов'язань або загрожувати їм", - заявив представник США Джеффрі Де Лаурентіс того ж дня на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

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Постійне представництво РФ при ООН у відповідь заявило, що подібне розслідування може бути розпочато лише на запит Радбезу ООН. "Наголошуємо, що Рада Безпеки ніколи не надавала Секретаріату ООН мандат на проведення будь-якого "розслідування" в контексті резолюції 2231", - йдеться у листі російського постійного представництва.

++07.20++

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Черкаській області, повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. "Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.