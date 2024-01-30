Шмигаль: Тарифи на електроенергію взимку не зростуть

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цієї зими уряд не підвищуватиме тариф на електроенергію для населення. Наразі не плануються і відключення електрики, додав він.

Взимку 2024 року уряд не підвищуватиме тариф на електроенергію для населення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України у вівторок, 30 січня. Вартість однієї кіловат-години й далі становитиме дві гривні 64 копійки. За словами Шмигаля, цієї зими уряд загалом не планує зміни жодних тарифів для населення.

Шмигаль: Відключень немає і не планується

Окрім того, як повідомив Шмигаль, наразі в жодному регіоні Україні немає відключень електроенергії. "Після того, як 50 відстотків енергосистеми уразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 гігавата потужності", - зазначив Шмигаль.

Також Україна збільшила до 1,7 гігавата можливості імпорту електроенергії завдяки "повній синхронізації із мережею ENTSO-E" (Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. - Ред.), додав він.

"Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - йдеться в дописів в Telegram Шмигаля. Наразі відключення електроенергії в Україні не плануються, наголосив він.

Україна працює над захистом інфраструктури

Раніше Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що одним із найбільших його проєктів у 2023 році став захист об’єктів енергетики за трьома рівнями. На першому йшлося про встановлення біг-бегів та габіонів - захисних контейнерів та огорожувальних конструкцій. У такий спосіб було захищено 103 об’єкти у 21 області України, повідомили в агентстві.

"Другий рівень - захист від дронів та шахедів. 22 підстанції та 63 елементи підстанцій будуть захищені вже до березня 2024 року. Наразі готові 12 об’єктів. Третій рівень - захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України. Планується, що ці роботи будуть завершені до кінця 2024 року за умови сталого фінансування", - йдеться в повідомленні агентстсва у Facebook.

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