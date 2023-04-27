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Денис Шмигаль
Денис ШмигальФото: JOHN THYS/AFP
КонфліктиУкраїна

Шмигаль: Сума збитків України від війни може подвоїтися

Тетяна Кирилюк
49 хв. тому

Визначена Світовим банком сума збитків України від війни у понад 400 мільярдів доларів після звільнення всіх територій може подвоїтися, прогнозує Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що сума збитків, завданих Україні від розв'язаної Росією війни, яку Світовий банк наразі оцінює у понад 400 мільярдів доларів, може подвоїтися. Про це він сказав у середу, 26 квітня, під час двосторонньої конференції з питань відновлення України у Римі, передає інформагентство Укрінформ.

"За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 мільярдів євро. Це велика сума, і я впевнений - після звільнення всієї території України ця сума подвоїться", - сказав Шмигаль.

Аналітики Світового банку у березні переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на подолання наслідків повномасштабної війни. За їхніми оцінками, на повоєнну відбудову та відновлення знадобиться не менше 411 мільярдів доларів (понад 370 мільярдів євро).

Український прем'єр наголосив, що українська влада вже має бачення відбудови та запросив італійські компанії долучатися до відповідних проєктів.

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Допомога Італії у відбудові України

Італія допоможе Україні у відновленні та наближенні до Євросоюзу, заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні на полях конференції у Римі.

"Італія хоче підтримати Україну не лише на військовому, але також на цивільному, промисловому рівні. Ми готові до важливих інвестицій в Україну, - сказав він. - Ми готові підтримувати Україну як майбутнього члена ЄС і учасника його внутрішнього ринку, що стане можливим також завдяки італійським компаніям".

Таяні наголосив, що відбудову України варто починати вже зараз, не чекаючи завершення війни, зокрема і в енергетичній сфері. Росія, своєю чергою, має виплатити Україні компенсацію за завдані збитки, зазначив він.

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