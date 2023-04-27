Шмигаль: Сума збитків України від війни може подвоїтися
Тетяна Кирилюк
49 хв. тому
Визначена Світовим банком сума збитків України від війни у понад 400 мільярдів доларів після звільнення всіх територій може подвоїтися, прогнозує Денис Шмигаль.
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що сума збитків, завданих Україні від розв'язаної Росією війни, яку Світовий банк наразі оцінює у понад 400 мільярдів доларів, може подвоїтися. Про це він сказав у середу, 26 квітня, під час двосторонньої конференції з питань відновлення України у Римі, передає інформагентство Укрінформ.
"За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 мільярдів євро. Це велика сума, і я впевнений - після звільнення всієї території України ця сума подвоїться", - сказав Шмигаль.
Італія допоможе Україні у відновленні та наближенні до Євросоюзу, заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні на полях конференції у Римі.
"Італія хоче підтримати Україну не лише на військовому, але також на цивільному, промисловому рівні. Ми готові до важливих інвестицій в Україну, - сказав він. - Ми готові підтримувати Україну як майбутнього члена ЄС і учасника його внутрішнього ринку, що стане можливим також завдяки італійським компаніям".
Таяні наголосив, що відбудову України варто починати вже зараз, не чекаючи завершення війни, зокрема і в енергетичній сфері. Росія, своєю чергою, має виплатити Україні компенсацію за завдані збитки, зазначив він.