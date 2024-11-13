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Шмигаль розповів, на що спрямують $1,35 млрд гранту від США

Євгенія Наконечна
13 листопада 2024 р.

Уряд США надав Україні 1,35 мільярдів доларів гранту через USAID. Гроші спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис ШмигальФото: FRANCOIS LENOIR/European Union

Україна отримала від США грант у розмірі 1,35 мільярда доларів, повідомив у середу, 13 листопада, прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль. Ці гроші будуть спрямовані на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми, наголосив він.

Уряд Сполучених Штатів спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з міністерством фінансів і Державним департаментом США. "Вдячні нашим американським партнерам за підтримку. Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", - зазначив Шмигаль. 

Нагадаємо, що у проєкті державного бюджетуУкраїни на 2025 рік закладений дефіцит у розмірі 1,6 трильйона  гривень - це сума, яка потрібна для фінансування всіх не військових видатків. В Україні планують домовлятися з партнерами про допомогу з покриттям цієї бюджетної нестачі.

Минулого тижня Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 мільйонів доларів.

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