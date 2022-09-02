Шмигаль: Росіянам треба "холодний душ" - заборона віз у ЄС

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 вересня (час київський).
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У військовій розвідці Великобританії вважають, що війна Росії проти України продемонструвала: російські військово-стратегічні навчання не забезпечують здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції. Там сумніваються, що Росія зможе задіяти озвучені 50 тисяч військових у навчаннях "Схід-2022". "Малоймовірно, що цього року будуть активно задіяні більше 15 тисяч військовослужбовців. Це близько 20 відсотків від сил, які брали участь в останніх навчаннях "Схід" у 2018 році", - йдеться у щоденному звіті британської розвідки. Аналітики вважають, що такі заходи мають спрямовані насамперед на те, щоби справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.
Шмигаль: Потрібен "холодний душ" для росіян - заборона віз у ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Європейський Союз заборонити видачу туристичних і студентських віз росіянам. "На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей в Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не лише війна (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні сім'ї нічого не говорять проти цього, населення загалом підтримує цю війну", - сказав він в інтерв'ю німецькому агентству dpa напередодні візиту в Берлін.
На його переконання, неможливо розділити росіян на "хороших і поганих". "Для нас нестерпно, що частина росіян вбивають та ґвалтують в нашій країні, а інша частина влаштовує собі хороше красиве життя на Заході, відпустку, dolce vita. Нам необхідний холодний душ для російського суспільства у вигляді заборони на видачу віз туристам і студентам", - сказав Шмигаль.
Перед візитом у Німеччину Шмигаль попросив про бойові танки
Україна очікує на прямі поставки німецьких танків Leopard 2. Про це в інтерв'ю агентству dpa заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні свого візиту до Берліна.
"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль. За його оцінкою, Німеччина досягла величезного прогресу в підтримці України зброєю. "Однак, звичайно ж, ми хочемо отримати ще більше озброєнь та обладнання якнайшвидше", - зауважив прем'єр. Зокрема, він попросив про системи протиповітряної оборони IRIS-T: німецький уряд обіцяв направити чотири одиниці, але Україні необхідно 12 таких систем, зазначив Шмигаль.
Фракція Вільної демократичної партії у німецькому Бундестазі закликала до демонтажу "Північного потоку-2". Про це йдеться у резолюції конференції партії, повідомляє агентство dpa. Політики вважають, що потрібна максимально швидка підготовка концепції для юридичних, технічних та екологічних гарантій, що газогін не буде введений в дію. "Трубопроводи Nordstream із самого початку були геополітичним проєктом Кремля, метою якого була ізоляція України", - зазначили вільні демократи, запевнивши Київ у подальшій підтримці з боку Берліна.
Раніше з таким самим закликом виступив президент Польщі Анджей Дуда.
Трохи більше половини мешканців Німеччини, 53 відсотки, виступають за збереження санкцій, запроваджених щодо Росії за війну проти України, навіть якщо вони будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для німецької економіки. Такі дані соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD. У березні в аналогічному опитування на підтримку санкцій висловилися 66 відсотків респондентів. Найбільше прихильників санкцій - серед виборців партії "Союз-90/Зелені" (90 відсотків), найменше - серед електорату правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (близько 10 відсотків).
++10.40++
7 вересня Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання, "присвячене вимушеному переміщенню в Україні".
22 вересня Радбез збереться на рівні міністрів закордонних справ на зустріч "щодо кризи в Україні, яка буде зосереджена на безкарності та правосудді", повідомляється на його сайті.
++10.16++
Міністри фінансів країн Великої сімки збираються сьогодні узгодити план щодо обмеження цін на російську нафту з метою скорочення доходів Москви, яка веде агресивну війну проти України. При цьому обсяги постачання сирої нафти будуть збережені задля уникнення стрибків цін, повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерело в одній з європейських країн.
++09.59++
Зеленський розпустив делегацію України в ТКГ
Президент України Володимир Зеленський визнав такими, що втратили чинність, укази щодо української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.
ТКГ створили у червні 2014 року для переговорів щодо припинення війни на Донбасі. До її складу входили представники України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
У цьому форматі обговорювали виконання мінських домовленостей, доручень "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини та Франції). Темами засідань були, зокрема, питання припинення вогню чи обміну полоненими.
Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:
На Харківщині нічний ракетний удар РФ по обласному центру пошкодив спорткомплекс. По області російська армія наносила артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Протягом доби госпіталізували трьох жінок, а внаслідок обстрілу Харківського району загинув чоловік. Про це повідомив Олег Синєгубов.
На Дніпропетровщині чоловік зазнав поранень середньої важкості через нічну атаку РФ з "Градів" на Червоногригорівську громаду. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, газогонів і лінії електропередач. Без світла лишилися понад дві тисячі людей, без води - майже п'ять тисяч, повідомив Валентин Резніченко.
У Миколаївській області один цивільний був поранений внаслідок бомбардування РФ Миколаївського району 1 вересня Також під обстрілами російських військ був Миколаїв, Шевченківська, Первомайська, Березнегуватська та Широківська громади. Постраждалих внаслідок цих атак немає.
У Донецькій області внаслідок атак армії РФ 1 вересня загинули четверо цивільних - двоє у Торецьку, одна людина - у Великій Новосілці та одна - в Авдіївці. За даними Павла Кириленка, ще 10 осіб отримали поранення.
++09.02++
Вночі війська РФ ракетою С-300 обстріляли Холодногорський район Харкова, повідомляє міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Щодо жертв інформації немає.
++08.40++
Президент України Володимир Зеленський провів 1 вересня першу розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом. Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні. "Я підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії, до санкцій за все принесене цією війною зло. Зло, яке не мало би повернутися ніколи знову", - сказав Зеленський.
++08.18++
Київ не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський привітав у відеозверненні за підсумком 190-го дня війни прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня. "Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю справді необхідну місію на безплідну екскурсію по станції", - додав він.
Зокрема, Зеленський звернув увагу, що на ЗАЕС із місією не пустили українських і закордонних журналістів, а Росія організувала низку провокацій, залякуючи місцевих жителів, для обману експертів МАГАТЕ. Попри це, він вважає, що експерти мають змогу дійти власних висновків: "Головне, щоби була воля зробити саме об'єктивні висновки".
Президент також наголосив, що поки не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації станції. "Це був ключовий безпековий пункт наших домовленостей", - наголосив він.
Збройні сили України (ЗСУ) в ніч на 1 вересня знищили склад пально-мастильних матеріалів РФ у населеному пункті Новоосинівка Харківської області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Напередодні у населеному пункті Таврійськ Херсонської області ЗСУ розбили більше 20 одиниць озброєння та військової техніки РФ.
На Слобожанському напрямку Росія намагається втримати контроль над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами в Харківській області. На Херсонщині ЗСУ зупинили наступ російських солдатів у напрямку Потьомкиного.
У Донецькій області українська армія відбила наступ росіян у напрямку населених пунктів Бахмутське та Бахмут, Весела Долина та Майорськ, у районах населених пунктів Опитне, Первомайське та Невельське, а також спроби штурму в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.
Під вогнем важкої техніки РФ - населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини.
++07.40++
Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі
Вантажне судно Lady Zehma під час рейсу з України до Стамбула сіло ввечері 1 вересня на мілину в Босфорі через несправність на борту. Постраждалих внаслідок інциденту чи шкоди довкіллю не було. Водночас рух протокою тимчасово призупинили, повідомили у місцевій владі Стамбула.
За даними агентства Reuters судно перевозило три тисячі тонн української кукурудзи. Станом на ранок його відбуксирували, а рух Босфором поновили.