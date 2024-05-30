Шмигаль пояснив, чому зараз немає відключень електроенергії

Енергетики зараз не обмежують постачання електроенергії споживачам завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Енергетики вже декілька днів не обмежують постачання електроенрегії споживачам завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій (АЕС). Про це під час засідання уряду у четвер, 30 травня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потреби системно заощаджувати електроенергію. Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, “Укренерго” буде вимушене повернутися до графіків відключень", - зазначив він.

Також Шмигаль додав, що фахівці інтенсивно працюють над відновленням об'єктів "там, де це можливо". Крім цього, вони перебудовують енергосистему, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак військ РФ.

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Україна хоче збільшити обсяг імпортованої електроенергії

Водночас Шмигаль зазначив, що Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт електроенергії з Європи, і зараз веде переговори, щоб збільшити цей обсяг до понад 2 ГВт. Необхідні можливості для цього Україна має, наголосив він.

Також на засіданні уряд ухвалив постанову, згідно з якою графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80 відсотків від свого споживання електроенергії. "Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати і, водночас, зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а, значить, буде більше світла в оселях українців", - сказав він.

Нагадаємо, що стабілізаційні відключення електронергії в Україні не застосовуються вже третій день поспіль. Як повідомила національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом", 26 травня до енергомережі України раніше встановленого терміну після планово-попереджувального ремонту підключили один з енергоблоків АЕС. Другий блок потужністю 1000 МВт до енергомережі підключили 27 травня.

Однак у міністерстві енергетики повідомляли, що наразі до виходу в ремонт готують ще кілька енергоблоків, і це призведе до скорочення генерації електроенергії.