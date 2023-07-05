Шмигаль озвучив обсяг допомоги партнерів для України

У поточному році найбільше Україні фінансово допомогли Євросоюз, США, Канада та МВФ, розповів керівник Кабміну Денис Шмигаль.

З початку 2023 року Україна вже отримала партнерської макрофінансової допомоги на суму 23,6 мільярда доларів. Такі дані озвучив на засіданні уряду в вівторок, 4 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Найбільшим є внесок Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади та МВФ, - розповів Шмигаль, передає пресслужба українського уряду.

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Також очільник Кабміну згадав і нещодавно отриманий другий транш кредитної допомоги від Міжнародного валютного фонду в межах великої програми фінансування, а саме 890 мільйонів доларів на пріоритетні видатки.

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На тлі цього український прем'єр наголосив, що "економічна підтримка партнерів є одним з елементів стійкості України, адже дозволяє фінансувати невоєнні бюджетні видатки, зокрема соціальні зобов’язання держави", цитує пресслужба Кабміну.