Шмигаль і Шимоніте обговорили ЗСУ і євроінтеграцію України

Під зустрічі в Києві Інґріда Шимоніте й Денис Шмигаль обговорили посилення ЗСУ, допомогу з відбудовою України і її євроатлантичну інтеграцію.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в п’ятницю, 24 листопада, в Києві з очільницею уряду Литви Інґрідою Шимоніте, яка прибула раніше цього дня до української столиці. Як повідомив Шмигаль під час пресконференції, вони з Шимоніте обговорили низку питань, зокрема, зміцнення оборонних можливостей України, посилення протиповітряної оборони, реалізацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського, енергетичну безпеку та конфіскацію заморожених російських активів.

"Окремий блок питань, який ми сьогодні обговорили, який займає важливе місце у наших відносинах, - це сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. Щодо обох напрямків маємо повну підтримку литовського уряду", - зазначив Шмигаль. На тлі цього він наголосив, що Київ очікує від саміту Євросоюзу в грудні "історичного рішення" про початок перемовин про вступ України до блоку.

Крім того, український прем’єр висловив вдячність литовській стороні за її участь у відбудові України. "Сьогодні Литва вже відновлює деякі з наших соціальних об’єктів", - наголосив Шмигаль.

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За підсумками зустрічі також було підписано спільну заяву щодо подальшої співпраці в відновленні України. У заяві було вказано на важливість створення спеціального трибуналу, що має засудити винних у цій війні та злочинах проти України. А ще, Литва висловила повну підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського, поінформував Шмигаль. Сторони підписила й Угоду про технічну та фінансову співпрацю, що спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні з боку Литви, зокрема, передачу технологій і обладнання.

Литва допомагає Україні з першого дня війни

Також очільник українського уряду згадав активну підтримку Вільнюсом Києва з початку повномасштабної війни Росії проти України. Шмигаль наголосив, що з 24 лютого 2022 року Литва надала Україні допомогу на суму понад один мільярд євро, що становить понад 1,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Литви. "За останні місяці ми отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. У листопаді Литва передала дві пускові установки системи ППО NASAMS, які вже знаходяться на бойовому чергуванні", - додав Шмигаль.

Крім того, литовська сторона позитивно розглянула звернення Києва щодо надання Україні засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) литовського виробництва для протидії безпілотникам РФ, наголосив він.

Шимоніте: Литва підтримуватиме Україну і надалі

Водночас Шимоніте наголосила, що Литва готова й надалі підтримувати Україну. Вона нагадала, що Литва була однією з першим країн, котрі почали надавати Україні летальну зброю з початку вторгнення Росії. Однак Шимоніте визнала, "що потрібно робити ще більше".

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Тож Литва планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні, що включатиме вишкіл, а також лікування й реабілітацію українських військових, ремонт і обслуговування військової техніки, проведення гуманітарного й військового розмінування.

Вона також запевнила, що фінансова, гуманітарна підтримка, а також підтримка енергетичного сектору Україну з боку Литви також триватиме доти, коли Україна переможе у війні.