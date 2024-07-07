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Смертельна ДТП на Рівненщині: поліція назвала версії

Олександр Куницький
7 липня 2024 р.

За однією з версій правоохоронців, ДТП сталося через розгерметизацію колоса в транспортному засобі. Поліція призначила ще 18 експертиз аварії, у якій загинуло 14 людей.

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Ілюстративне фото з місця аварії
Унаслідок аварії на Рівненщині загинуло 14 осіб (символічне фото)Фото: picture-alliance/dpa/M. Strauß

Правоохоронці розглядають три версії причин дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Рівненщині, внаслідок якої загинуло 14 людей, повідомила у неділю, 7 липня, пресслужба Національної поліції України.

Згідно з однією з версій, зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок розгерметизації колеса. Також серед причин ДТП розглядається дві інші версії - випуск на лінію транспортного засобу (ТЗ) із технічною несправністю та "неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили".

"Встановлено належність ТЗ суб'єктам господарської діяльності, із якими також проводять слідчі дії. Вивчаються документи, на підставі яких ТЗ були випущені на лінію для здійснення перевезень. Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові  обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп'яніння", -йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували усіх 14 загиблих, ними виявилися жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість, зауважують в нацполіції. В автотрощі вижила лише 57-річна жителька Нетішина, у якої медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та  забої  грудної клітки.

"Загрози її життю не має. Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила  як на автобус їде вантажівка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, масштабна автокатастрофа за участі автоцистерни й маршрутного мікроавтобуса з пасажирами сталося  6 липня поблизу села Верхів Рівненського району.

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