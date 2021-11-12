Смерть Полякова: поліція досі з'ясовує, як наркотики потрапили в організм народного депутата

Поліція встановлює обставини потрапляння наркотичних речовин в організм загиблого народного депутата України Антона Полякова, повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський у п'ятницю, 12 листопада в інтерв'ю агенції "Інтерфакс Україна".

За його словами, поліція досі відпрацьовує обидві версії загибелі Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм.

Керівник поліції Києва зауважив, що в рамках розслідування проводиться понад 20 експертиз, отримано результати за чотирма з них. "Ми аналізуємо і відео, й інші дані. Наразі немає підстав вважати якусь версію головною", - сказав Вигівський. Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершено, прояснити ситуацію, Вигівський сказав: "Деякі - так. Крапку ставитимемо після надходження висновків усіх експертиз".

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Обставини смерті Полякова

Антона Полякова у ніч на 8 жовтня знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва в автомобілі таксі, який патрульні зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Як з'ясувала поліція, у ніч смерті Поляков перебував з помічником своєї співмешканки, народної депутатки Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Чоловіки були в одному з ресторанів Києва, потім їздили містом на авто Джамбулатова, після чого Поляков у стані алкогольного сп'яніння пересів у таксі, в якому йому стало зле в дорозі.

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За результатами розтину медики назвали причиною смерті Полякова гостру коронарну недостатність. Згодом у крові померлого виявили метадон, а пізніше ще й димедрол. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". Серед інших розглядається версія отруєння Полякова.