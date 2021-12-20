 Смерть Полякова: поки підозр у справі нікому не оголошували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2021

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Новини

Смерть Полякова: поки підозр у справі нікому не оголошували

Українські правоохоронці досі проводять досудове розслідування у справі смерті Полякова, і підозри ще нікому не оголошували.

Нині відпрацьовується дві версії загибелі народного депутата Антона Полякова

Нині відпрацьовується дві версії загибелі народного депутата Антона Полякова

У справі щодо смерті депутата Верховної Ради з групи "За майбутнє" Антона Полякова наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, про підозру ще нікому не повідомляли, заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський у понеділок, 20 грудня, в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Підозри будь-кому не оголошувалось, поки що йде розслідування. Ми плануємо залучати до розслідування міжнародних експертів для допомоги, зокрема і в експертизах телефонів", - повідомив він.

Вигівський уточнив, що справа розслідується за 115 статею Кримінального кодексу (вбивство). "Є труп, ми знаємо, хто з ним був в той вечір і хронологічно розкладаємо події того дня", - зазначив він. При цьому, за словами Вигівського, Руслан Джамбулатов, який одним із останніх спілкувався із Поляковим перед його смертю,  наразі не затриманий і має статус свідка. 

Також начальник столичної поліції, зазначив, що нині версій щодо загибелі Полякова у правоохоронців залишається дві: самостійне або ж примусове потрапляння наркотичної речовини в організм.

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Загалом в рамках розслідування проводиться понад 20 експертиз, додав Вигівський. "Ми встановили все коло осіб, з ким у нього було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата. Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками", - сказав він.

Обставини смерті Полякова

Антона Полякова у ніч на 8 жовтня знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва в автомобілі таксі, який патрульні зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Як з'ясувала поліція, у ніч смерті Поляков перебував з помічником своєї співмешканки, народної депутатки Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Чоловіки були в одному з ресторанів Києва, потім їздили містом на авто Джамбулатова, після чого Поляков у стані алкогольного сп'яніння пересів у таксі, в якому йому стало зле в дорозі.

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За результатами розтину медики назвали причиною смерті Полякова гостру коронарну недостатність. Згодом у крові померлого виявили метадон, а пізніше ще й димедрол. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". Серед інших розглядається версія отруєння Полякова.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 листопада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування смерті Полякова.

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