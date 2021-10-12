Смерть нардепа Антона Полякова: у МВС повідомили нові обставини справи

Таксист, у машині якого їхав депутат Верховної Ради з групи "За майбутнє" Антон Поляков у ніч своєї смерті, змінив свідчення. Згідно з новою інформацією, отриманою поліцією від таксиста, Поляков не був його випадковим пасажиром, повідомив речник МВС Артем Шевченко у вівторок, 12 жовтня. "Ті свідчення, які він (водій таксі. - Ред.) дає зараз під протокол, відрізняються від тих, які він давав раніше поліцейським. Він не підбирав пасажира, він певний час їздив за машиною з потерпілим (Поляковим. - Ред.)", - зазначив Шевченко.

Раніше водій стверджував, що випадково підібрав Полякова на зупинці громадського транспорту. Втім, пізніше слідство виявило, що загиблий пересів у таксі з іншого авто. За словами Шевченка, усіх осіб, із якими нардеп перебував та контактував у ніч смерті, встановлено, нині триває перевірка їхніх свідчень. Про підозру поки нікому не повідомлялося.

За інформацією Шевченка, експерти не дали остаточної відповіді, чи був наркотичний лікарський засіб метадон, який знайшли в крові померлого депутата, причиною смерті.

Обставини смерті

Антона Полякова у ніч на 8 жовтня знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва в автомобілі таксі, який зупинили патрульні через порушення правил дорожнього руху.

Як з'ясувала поліція, у ніч смерті Поляков перебував з помічником своєї співмешканки, депутатки Анни Скороход, Русланом Джамбулатовим. Чоловіки були в одному із ресторанів Києва, після чого пересувалися містом на авто, потім Поляков у стані алкогольного сп'яніння пересів у таксі, в якому йому стало зле в дорозі.

За результатами розтину, медики назвали причиною смерті гостру коронарну недостатність, втім, згодом у крові померлого виявили метадон. Розпочато кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". Серед інших розглядається версія його отруєння.

11 жовтня з Антоном Поляковим попрощалися в Чернігові.

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