"Слуга народу" вибачилася перед поліцією за поведінку нардепа Галушка

Фракція політичної партії "Слуга народу" вибачилася перед поліцейськими за дії народного депутата Миколи Галушка, який накинувся з образами на патрульних, котрі зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Про це заявила речниця політсили Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" засуджує дії народного депутата Миколи Галушка і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше - для члена парламенту", - написала вона в своєму Telegram-каналі у середу, 22 грудня.

Інцидент з нардепом трапився ще минулого року, проте ЗМІ стало відомо про нього нещодавно. На оприлюдненому днями відео видно, як нардеп з використанням нецензурної лексики свариться з працівниками поліції, які зупинили його водія за порушення ПДР. Галушко, який приїхав йому на допомогу, грубо пояснював патрульним, що вони нібито не мають права зупиняти його авто, адже воно належить народному депутату.

За словами Палійчук, Галушко знав, що відеозапис його спілкування з представниками поліції у грудні минулого року існує. Проте, як стверджують в "Слузі народу", це відео "було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС (йдеться про Арсена Авакова - Ред.), який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи".

Більше того, Палійчук стверджує, що поява цього відео у публічному просторі пов'язана нібито з тим, що Галушко проголосував за відставку Авакова 15 липня 2021 року. Як додала речниця партії, відео, датоване 18 грудня 2020 року, було опубліковане саме зараз тому, що "дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року", тому його можна було б сприйняти за нещодавнє.

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У політсилі стверджують, що цей факт "викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС", проте не виправдовує Галушка. "Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - зазначила Палійчук.

Водночас Аваков в коментарі виданню "УП" повідомив, що це не єдиний подібний випадок, який стався з Галушком. За його словами, особисто з народним депутатом він не спілкувався, але обговорював його поведінку з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та з тодішнім парламентарем і нинішнім очільником МВС Денисом Монастирським.

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Водія Галушка позбавили прав на рік

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, до водія нардепа Михайла Галушка притягнули до відповідальності. За його словами, Печерський районний суд позбавив його права керувати автомобілем на рік і присудив 10 200 гривень штрафу у рамках статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення - за керування у стані сп'яніння. Водночас не зрозуміло, коли саме його притягнули до відповідальності.

Очільник МВС також нагадав, що наразі на розгляді парламенту знаходиться законопроєкт, який передбачає запровадження штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень за образу поліцейського.

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Нещодавно за схожий проступок Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі. 10 грудня в соцмережах з'явилося відео, на якому він сперечається із правоохоронцями біля блокпосту на в'їзді в Донецьку область. Причиною конфлікту, судячи з відео, став факт зупинки авто Гогілашвілі і прохання поліцейських показати документи. За кілька днів видання "Українська правда" опублікувало ще одне відео з Гогілашвілі, на якому він свариться з патрульними у Києві через зупинку його автомобіля для перевірки документів. У відеофрагменті чутно лайку та образи у бік правоохоронців, а також запитання про те, чому вони "не впізнали начальство".