Боєприпаси для України: до закупівлі долучиться Словенія

Підписання угоди не накладатиме фінансові зобов'язання на Словенію, оскільки вона лише закладає основу для співпраці.
Проєкт передбачає постачання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом найближчих 12 місяців. Наразі у ньому беруть участь 23 держави Європейського Союзу, а також Норвегія. Вони нададуть боєприпаси за рахунок спільних закупівель, а також з наявних запасів, а Європейський фонд миру виділить два мільярди євро на фінансування поставок.
Суперечки через закупівлі боєприпасів для ЗСУ
Напередодні видання Politico повідомило з посиланням на джерела, що в ЄС тривають суперечки щодо того, як витратити мільярд євро, виділений на спільні контракти: обмежувати їх європейськими виробниками чи включати в програму компанії за межами блоку, як-от із США та Великобританії.
За даними видання, конфлікт відбувся між представниками Франції та Польщі: Париж виступає за те, щоби гроші залишалися в межах блоку, а Варшава звинувачує його в ускладненні переговорів. Суперечку намагалася залагодити Швеція "компромісним варіантом", який теж викликав різночитання.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розчарований затримкою в ЄС закупівлі снарядів.