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Словенія приєднується до закупівлі снарядів для УкраїниФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Боєприпаси для України: до закупівлі долучиться Словенія

Аліна Коломієць
8 хв. тому

У європейському проєкті закупівель артилерійських снарядів для ЗСУ зараз беруть участь 24 країни. До них приєднується Словенія.

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Словенія приєднається до спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України, повідомила державна телерадіокомпанія RTV 20 квітня з посиланням на міністерство оборони країни.

Підписання угоди не накладатиме фінансові зобов'язання на Словенію, оскільки вона лише закладає основу для співпраці.

Проєкт передбачає постачання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом найближчих 12 місяців. Наразі у ньому беруть участь 23 держави Європейського Союзу, а також Норвегія. Вони нададуть боєприпаси за рахунок спільних закупівель, а також з наявних запасів, а Європейський фонд миру виділить два мільярди євро на фінансування поставок.

Суперечки через закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Напередодні видання Politico повідомило з посиланням на джерела, що в ЄС тривають суперечки щодо того, як витратити мільярд євро, виділений на спільні контракти: обмежувати їх європейськими виробниками чи включати в програму компанії за межами блоку, як-от із США та Великобританії.

За даними видання, конфлікт відбувся між представниками Франції та Польщі: Париж виступає за те, щоби гроші залишалися в межах блоку, а Варшава звинувачує його в ускладненні переговорів. Суперечку намагалася залагодити Швеція "компромісним варіантом", який теж викликав різночитання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розчарований затримкою в ЄС закупівлі снарядів.

Читайте також: WP: Єгипет вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України

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