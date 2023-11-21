Словацькі перевізники заблокували КПП на кордоні з Україною

Пункт пропуску "Вишнє Нємецке-Ужгород" на україно-словацькому кордоні блокують словацькі перевізники, повідомляє ДПСУ. На КПП перебувають 300 вантажівок. Акція може бути довготривалою.

У вівторок, 21 листопада, словацькі автоперевізники знову заблокували рух вантажного транспорту на кордоні з Україною, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", - повідомили прикордонники.

За даними ДПСУ, ініціювала блокування Спілка перевізників Словаччини. Скільки воно триватиме, не повідомляється, "хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими".

На території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Українські прикордонники запевняють, що відстежують ситуацію.

Словаки доєдналися до акції поляків

Минулого тижня словацькі перевізники вже тимчасово перекривали рух вантажівок з України на КПП "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним пунктом пропуску між двома країнами для вантажного транспорту.

Таким чином вони підтримали польських перевізників, які з 6 листопада заблокували три КПП на кодоні з Україною з вимогою скасування "транспортного безвізу" для України, тобто повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі для українських перевізників.

Через такі дії польських перевізників станом на початок цього тижня на кордоні застрягло близько трьох тисяч вантажівок, включно з автомобілями з паливом та гуманітарною допомогою.

Минулого тижня вони погрожували, що окрім пунктів пропуску "Краківець-Корчова", "Дорогуськ-Ягодин" та "Рава-Руська- Гребенне" додатково заблокують КПП "Медика-Шегині".

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